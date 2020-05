Main ContentPlaceholder

Näe Suomen taiteen kultakauden rakastetuimmat klassikot – suora lähetys Ateneumista klo 12

Ateneum on maan tunnetuin taidemuseo ja Suomen taiteen koti. Koronapirulainen on sulkenut 132-vuotiaan rakennuksen, mutta ISTV on saanut luvan esitellä museon helmet.