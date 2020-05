HUS:in ylilääkäri kertoo: Uskaltaako juhannuksena mökkeillä ja saunoa porukalla?

Vastuullisesti pitää käyttäytyä, vaikka koronarajoitukset kevenevät.

Tulevana kesänä juhannuksen festarit, mökkeily isolla kaveriporukalla ja tiivistunnelmaiset lavatanssit ovat vain kaukainen haave. Sen sijaan juhannusta voi ehkä päästä viettämään pienessä porukassa, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen.

– Toivon, ettei juhannus ole käännekohta, jossa lähdetään tautia kauhean voimakkaasti levittämään. Isompien joukkojen ja eri puolilta Suomea tulevien kokoontuminen ei ole juhannuksena aiheellista. Perhepiirissä ja pienessä piirissä juhannusta voi todennäköisesti varovaisesti lähteä suunnittelemaan.

Näin ihmiset nauttivat kesäkeleistä viime juhannusaattona Helsingissä. HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan ulkona on turvallista. Fyysistä etäisyyttä ja hyvää yskimis- ja käsihygieniaa tulee kuitenkin noudattaa ja väkijoukkoja välttää.

Hallitus päätti aiemmin tällä viikolla keventää koronavirusepidemian takia käyttöön otettuja rajoituksia ja esimerkiksi 50 ihmisen kokoontumiset sallitaan ja ravintoloiden avaaminen aloitetaan asteittain kesäkuun alussa. Varmuudella ei voida sanoa, miten rajoitusten osittainen purkaminen vaikuttaa ihmisten käytökseen.

– Kaikessa täytyy huomioida, ettemme tiedä, mitä tässä tapahtuu sen jälkeen, kun rajoituksia on purettu. Itse en usko, että mitään lähtee kovin nopeasti liikkeelle. Tiedetään, että menee noin viitisen päivää tai enemmän, kun uusi tartunnan saanut lähtee tartuttamaan tauti enemmän. Viikossa tai kahdessa emme vielä näe, tapahtuuko muutos, onko ihmisten käytös muuttunut, toteaa Järvinen.

Järvinen muistuttaa, että rajoitusten keventäminen tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on vastuu ehkäistä tartuntojen leviämistä. Vaikka ylihysteeriseksi ei tarvitse ryhtyä ja kesästä saa nauttia, pitää kiinnittää huomiota omaan ja muiden turvallisuuteen.

– Meidän kaikkien pitää toimia vastuullisesti: pitää etäisyyttä, yskiä ja pärskiä niin, ettei muita ole vieressä, pestä käsiä ja välttää isoja joukkokokoontumisia. Juhannusjuhla, jos huonosti käy, että sinne tulee ihmisiä eri alueilta ja yksikin on tartuttava, voi muuttua viruslingoksi.

Tahkon Juhannus 2019. Tänä juhannuksena joukkokokoontumisia tulee välttää eikä festareita järjestetä.

Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela muistuttaa, että rajoituksilla pyritään pienentämään tartunnan riski. Riskiä ei kuitenkaan voida eliminoida eikä se, että esimerkiksi joukkokokoontumiset sallitaan nyt 50 hengelle, tarkoita, etteikö kokoontumiseen liittyisi tartunnan mahdollisuus.

– On ihan maalaisjärjellä ymmärrettävissä, että ei se mene niin, että 50 ihmisen joukkoon ei sisälly mitään riskiä, mutta 51 tartunnan riski on, Saksela sanoo.

– Turvavälejä on ehdotettu kuitenkin pidettäväksi, siitä ei ole mihinkään luovuttu. Se on isossa joukossa hankalampaa, tarvitaan isompi tila.

IS kysyi asiantuntijoilta, miten he suhtautuvat tyypillisiin juhannuspuuhiin.

Mökkeily

Tänä vuonna juhannusta ei pidä juhlia isolla porukalla mökillä. Pienet sisätilat edistävät tartuntoja.

– Tartunta vaatii yleensä lähikontaktin ja ulkona on helpompi pitää turvaväliä. Pieneen mökkiin ison joukon ahtautuminen voi olla riski, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan mökille voi kuitenkin lähteä, vaikka mökki sijaitsisi muualla Suomessa.

– En näe sitä isona riskinä, jos siellä käyttäydytään järkevien mallien mukaan, ettei tartuntoja viedä eteenpäin. Tartuntojen määrät ovat myös täällä melko pieniä ja riski, että tautia vietäisiin Uudeltamaalta muualle ei ole kovin iso.

Saunominen

Juhannukseen kuuluu monella suomalaisella saunominen. Asiantuntijoiden mukaan pitää paikkansa, että uusi koronavirus ei pidä kuumuudesta. Saunominen ei kuitenkaan ole riskitöntä, jos se tapahtuu porukassa.

– Yleisellä tasolla virukset viihtyvät huonommin saunailmassa kuin ruuhkabussissa. Mutta saunaanhan pitää päästä ja monesti se käy ahtaan pukuhuoneen kautta. Ja saunassa usein istutaan kylki kyljessä, Saksela huomauttaa ottamatta kantaa siihen, millaisella porukalla juhannussaunaan mennä.

Järvinen toteaa, että saunan lämpö voi tappaa viruksen laudepinnalta, muttei ihmisen limakalvolta.

– Eli teoriassa siellä saunassakin voi virusta tartuttaa, vaikka kukaan ei tiedä, mikä se tartunnan riski on. Mutta joukkosaunat saattavat olla samanlaisia riskejä kuin muut joukkotilaisuudet.

Uiminen

Kesän ollessa lyhyt, lämmin ilma houkuttelee auringonottajat ja uimarit uimarannoille. Ulkona riski tartunnalle on pienempi kuin sisätiloissa ja esimerkiksi uimarannalle voi uskaltaa mennä, jos pitää etäisyyttä muihin.

– Jos siellä on sata ihmistä, jotka ovat kiinni toisissaan, tartuntojen riski on suurempi. Jos istutaan etäällä muista pienessä seurueessa, silloin riski on varmaan pienempi, Järvinen sanoo.

Sakselan mukaan riski sille, että tartunta tulisi uimareissun aikana, on pieni.

– Kyllä varmasti jossain luonnonlammessa voisi saada tartunnan, jos pulikoidaan siinä lähekkäin. En pidä sitä suurena riskinä, mutta mahdollisena toki. Uima-altaissa on kloorattua vettä, joka tappaa viruksia. Sitä ei ole tieteellisesti tutkittu, kuinka hyvin se tappaa tämän viruksen, mutta oletuksena on, että se toimii, Saksela pohtii yleisellä tasolla.

Kokoontumiset ulkona

Piknik kesäauringon alla ei ensi juhannuksena ole välttämättä kaukainen haave – jos sää sallii. Järvisen mukaan ulkona kokoontuminen on turvallista, sillä lähikontaktia on helppo vältellä. Olennaista on kuitenkin noudattaa hyvää yskimis- ja käsihygieniaa ja välttää joukkokokoontumisia.

Lavatansseihin ei juhannuksena todennäköisesti pääse.

Tanssit

Hallituksen päätös avata ravintolat asteittain kesäkuusta alkaen ei kerro tarkemmin, miten baarien, yökerhojen tai esimerkiksi juhannuksen perinteisten lavatanssien käy. Usein edellä mainituissa paikoissa iso joukko ihmisiä on pakkautunut pieneen tilaan, jossa ollaan lähellä useita ihmisiä esimerkiksi tanssiessa. Alkoholi voi myös saada unohtamaan oikeat käyttäytymismallit ja ohjeet.

– Siinä riski on selkeästi ihan toista luokkaa. Näistä on puhuttu viruslinkoina, kun tällaisista tapahtumista on tartuntoja tullut, Järvinen muistuttaa.

Ravintolat

Hallituksen päätöksen mukaan on mahdollista, että juhannuksen aikaan ravintolat ja niiden terassit olisivat jo auki. Tartunnan riskiin vaikuttaa se, millaisesta tilasta on kyse.

– Jos istutaan ravintolassa pienessä seurueessa, omassa pöydässä, joka ei ole ihan lähellä muita, siinähän se riskitaso ei ole kovin iso, Järvinen arvioi.