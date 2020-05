Kommentti: Jos maskien käyttö leviäisi Suomessa, harva kehtaisi olla ilman niitä – Suomesta tulisi Euroopan johtava maskimaa

Jos Suomessa päädytään kansanmaskien suosittamiseen, mallia pitäisi ottaa Hollywoodin supersankareilta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Parempi kangas suulla vai ilman? Maskimies vai avokasvo? Aikamme vaikeita valintoja.

Koronakriisi pistää päättäjät monien vaikeiden valintojen eteen. Yksi niistä ovat kansanmaskit, joita käytettäisiin esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä ja kaupoissa.

Aluksi asiaan piti selvittää kesäkuun loppupuolelle asti. Tätä pidettiin pitkänä aikana, koska useissa Euroopankin maissa maskit ovat jo käytössä. Selvitystä kiirehdettiin, niin että valmista pitäisi olla jo kuluvan kuun aikana.

On varmasti aivan vakavasti selvitettäviä terveydellisiä seikkoja, mutta asialla on myös psykologinen ulottuvuutensa. Suomessa siihen sisältyvät omat jännät twistinsä.

Ne ylettyvät syvälle kansankunnan synkkään metsäiseen ja multaiseen menneisyyteen.

Miksi kaikki katsovat minua?

Jos suomalainen pelkää jotakin niin joukosta erottautumista. Silmätikuksi ei haluta. Mieluummin hypätään vaikka kaivoon piiloon.

Tämä on jäänne siitä, että suomalaiset jättivät maaseudun vasta pari sukupolvea sitten. Metsien keskellä vallitsi metsien laki. Kylissä oli kova sosiaalinen kontrolli ja omituisena pidettyjen kohtalo kova, vähintään elinikäinen pilkkaaminen ja solvaaminen.

Kun suomalaiset siirtyivät kaupunkeihin asenne jäi päälle. No, tunnemme tästä kaikki kiusallisia poikkeuksia, jotka haluavat olla huomion keskipisteessä. Yleensä he ovat todella, todella kiusallisia. Onneksi televisio on helppo sammuttaa.

Pikkuhiljaa kasvomaskeja on ilmestynyt kaupoissa yhä useamman naamalle. Mielenkiintoista kyllä kasvomaskin käyttäjä on useimmin nuoren ja raavaan oloinen kuin vanhan ja hauraan. Vanhoilla on kyläkuri pahemmin selkäytimessä. Saattaa olla myös, että heillä ei ole aavistustakaan, mistä maskeja voisi saada.

Aasialaisilla turisteilla on näkynyt maskeja jo vuosia. On tehnyt mieli sanoa heille, että ei meidän ilmanlaatumme noin huono ole. Vasta nyt on selvinnyt, että he pelkäävätkin viruksia ja bakteereja. Tai sitä, että tartuttavat niitä muihin. Tämä on hieno piirre aasialaisissa.

Suomalaiset ovat aina tulleet hyvin toimeen erityisesti japanilaisten kanssa, parin viime vuosikymmenen aikana myös kiinalaisten ja eteläkorealaisten. Raha puhuu ja bisnes yhdistää.

Nyt koronapandemian aikana Aasiassa käytetään maskeja yleisesti, mukisematta. Määräyksiä on varmasti annettu. Kyseessä voi kuitenkin olla käänteinen versio suomalaisesta maskikammosta.

Aasiassakaan ei kukaan halua olla silmätikkuna ja ilman maskia olisi. Jos maskit leviäisivät Suomessa, harva kehtaisi olla ilman niitä. Suomesta tulisi Euroopan johtava maskikansa. Masked finns.

Hämähäkkimies, ei Batman

Jos mahdollisesti kesäkuumilla valmistuva selvitys päätyisi suosittamaan kansanmaskeja asiaa pitäisi kuitenkin edistää. Silloin ei kannata katsoa Aasiaan itään, vaan länteen Hollywoodin.

Viimeiset 30 vuotta sen tähtiä eivät ole olleet reippaat cowboyt, ahdistuneet poliisit tai nuhruiset, mutta sankarilliset yksityisetsivät. Sen sijaan valkokankaan ovat vallanneet supersankarit. Tähän on syynä tehostetekniikan ja digitemppujen kehitys. Nyt supersankarit lentelevät taivaalla jo ihan uskottavasti toisin kuin takavuosikymmenten teräsmiesviritelmissä, joissa vaijerit ikävästi pilkistivät.

Supersankareilla on järjestään naamiot. Tämä on kätevää, koska supersankarinäyttelijällä voi nousta superit päähän ja hän voi vaatia liikaa liksaa. Silloin on helppo vaihtaa halvempi kaveri maskin sisään.

Maskikansalaiselle supersankari on hyvä esikuva, tosin mieluummin Hämähäkkimies kuin Batman, jonka naamari ei ole suunniteltu näitä kriisiaikoja varten, koska se jättää suun auki.

Jos kansanmaski halutaan käyttöön, pitää sen naamalleen pistävän kansalaisen tuntea itsensä supersankariksi.

Hän suorastaan pyrähtää lentoon matkallaan metroon viruksia vasten taistelemaan.

Maskimiehen ja pahisviruksen kamppailua voitaisiin sitten seurata erilaisin version pikkukakkosesta iltauutisten jälkeiseen aikuisten satuhetkeen asti.

Jos tätä asetettaisiin työryhmä selvittämään suunnitelma voisi olla valmiina jo marraskuussa. Paha sanoa minkä vuoden marraskuussa.