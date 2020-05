Suojavarusteiden riittävyys nyt: Kohtalaisesti hengityssuojaimia, mutta heikosti suojavaatteita

Suojainten riittävyyttä kuvataan viisiportaisella asteikolla, jossa kohtalainen on kolmanneksi paras taso ja heikko huonoin.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön on tällä hetkellä kohtalaisesti kirurgisia suu-nenäsuojaimia mutta heikosti suojavaatteita. Myös hengityssuojaimia on kohtalaisesti. Suojakäsineiden osalta tilanne on hyvä ja suojavisiirien osalta peräti erinomainen.

Asia käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta arviosta.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on hankkinut suojavälineitä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tekemien tukipyyntöjen perusteella.

HVK teki hallitukselle selvityksen Suomen suojavälinetilanteesta ennen hallituksen neuvotteluja. IS pyysi selvitystä nähtäväkseen sosiaali- ja terveysministeriöltä mutta ei saanut.

HVK julkaisi torstaina tiedotteen, jossa se käy läpi Suomen suojavälinetilannetta. Suojainten riittävyyttä kuvataan viisiportaisella asteikolla, jossa kohtalainen on kolmanneksi paras taso ja heikko huonoin.

HVK arvioi, että Suomen sairaaloissa kuluu lähes puoli miljoonaa kirurgista suu-nenäsuojainta vuorokaudessa. FFP2- ja FFP3-luokan hengityssuojainten osalta käyttötarvearvio on 15 000–50 000 kappaletta vuorokaudessa ja suojatakkien osalta 88 000–110 000 kappaletta vuorokaudessa.

HVK ei kuitenkaan tiedotteessa kerro lukumääriä, miten paljon eri suojavälineitä on varastossa. HVK kertoi vain sanallisen arvion niiden riittävyydestä.

Arvion mukaan suojavaatteita on saatavilla maailmanlaajuisesti huonosti, ja kotimaisten tuotantoa aloittavien toimittajien kanssa neuvotellaan.