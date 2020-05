Postiluukusta putoili öisin kylmääviä viestejä – kotkalaisessa taloyhtiössä erikoinen selkkaus

– Kun kävit Espanjassa, olisit ottanut vain menolipun, eräs taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle pudotettu viesti kuului.

– Minulla on kavereita Karhuvuoressa. Haluatko heidät ystäviksi? toisessa viestissä kyseltiin.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii tapausta, jossa asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle pudotettiin öisin postiluukusta törkyviestejä ja lopulta hänen kimppuunsa käytiin.

Tapauksista epäilty kotkalainen mies on nyt määrätty lähestymiskieltoon Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Kotkalaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja oli aiemmin joutunut antamaan useita varoituksia samassa talossa asuvalle 60-vuotiaalle miehelle järjestyssääntöjen rikkomisista ja muista epäkohdista.

Mies ei hyväksynyt saamaansa palautetta. Hän pudotti hallituksen puheenjohtajan postiluukuista yöaikaan viestejä.

– Sinä olet järjestänyt meille huomautuslaput. Sellainen kyrpä olet, eräs viesti kuului.

Viestien kirjoittaja myös lupaili ”totuuden” kohta paljastuvan.

– Kun kävit Espanjassa, olisit ottanut vain menolipun.

Asukas uhkaili myös mulkeroksi viesteissä nimittämäänsä puheenjohtajaa ”Karhuvuoren kavereilla”, mikä Kotkan seudulla ymmärretään viittaukseksi tuttavuuksiin rikollispiireissä.

– Olet pitänyt autoasi rapun oven edessä. Kuvia löytyy. Voit näin ollen alkaa siivoamaan työpöytääsi.

Miehen epäillään kirjoittaneen törkeyksiä puheenjohtajasta myös talon seinällä olleeseen taloyhtiön vuosikokouskutsuun.

Tilanne kärjistyi väkivallaksi, kun puheenjohtaja taannoin kohtasi miehen talon edustalla. Puheenjohtaja yritti keskustella asukkaan kanssa tilanteesta.

Puheenjohtajan mukaan asukas hyökkäsi hänen kimppuunsa ja löi häntä useita kertoja päähän ja rintaan. Puheenjohtaja onnistui kaatamaan asukkaan maahan.

Puheenjohtajan vaimo todisti välikohtausta. Vaimo hälytti paikalle poliisipartion, joka vei 60-vuotiaan miehen putkaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii tapausta pahoinpitelynä. Asukkaan viestittelyä poliisi tutkii kahtena laittomana uhkauksena.

Puheenjohtaja haki asukkaan määräämistä lähestymiskieltoon, jota mies vastusti. Hän korosti vain vastanneensa puheenjohtajan kirjeisiin, jotka ovat liittyneet taloyhtiön asioihin. Pahoinpitelyä mies ei muistanut.

Kymenlaakson käräjäoikeuden mukaan miehen miehen puheenjohtajalle lähettämät kirjeet ovat ”sisällöltään selvästi asiattomia ja häiritseviä”. Oikeus pitää kirjeitä osittain myös uhkaavina.

Oikeuden mielestä puheenjohtajan ja hänen vaimonsa kertomukset epäillystä pahoinpitelytilanteesta ovat uskottavia.

Käräjäoikeus on määrännyt 60-vuotiaan miehen lähestymiskieltoon, jonka aikana tämä ei saa tavata eikä muuten ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai sitä yrittää. Myös puheenjohtajan seuraaminen tai tarkkaileminen on kiellettyä. Kielto on voimassa 14.4.2021 saakka.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.