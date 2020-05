Ylitornion synkät koronaluvut ovat muihin verrattuna aivan omaa luokkaansa: Helsinki ei mahdu edes kärkikolmikkoon – katso, mikä on oman kuntasi tilanne

Kunnan vajaasta 4000 asukkaasta 27:llä on diagnosoitu koronavirus. 100 000 asukasta kohden tartuntoja on jopa 689.

IS kirjoitti tiistaina, kuinka Ylitornio on Suomen synkimpiä koronakuntia. THL:n julkaisemia vahvistettuja tartuntoja tarkastellen ja suhteellisesti laskien Ylitornio ei ole vain synkimpiä vaan ihan oikeasti juuri se synkin.

Ylivoimaisesti.

Sataatuhatta asukasta kohden Ylitorniolla on jopa 689 vahvistettua tartuntaa. Matemaattisesti laskien noin joka 145:s ylitorniolainen on saanut koronaviruksen.

Käytännössä Ylitorniolla ei toki ole sataatuhatta asukasta vaan hieman alle 4 000. Tartuntoja on vahvistettu tähän mennessä tarkalleen 27.

Kovin haastaja on lähellä, Tornionjoen yläjuoksulla. Asukasmäärältään käytännössä saman kokoisessa Kolarin kunnassa on todettu 18 tartuntaa, mikä tietää 468 koronan saanutta sataatuhatta kohden.

Tuplasti suurempi, liki 8 000 asukkaan Kiuruvesi Pohjois-Savossa voittaa Ylitornion tartuntatapausten määrässä (33), mutta jää suhdeluvussa Kolarinkin taakse kolmanneksi.

Etelä-Suomen kunnista pahin tilanne on Helsingissä, joka sijoittuu suhdeluvun perusteella viidenneksi. Noin 320 helsinkiläistä 100 000:sta on saanut viruksen. Määrällisesti Helsinki on toki selvä ykkönen, sillä vahvistettuja tartuntoja on tuoreimman tilaston mukaan nyt 2089.

Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 85 kunnassa.

