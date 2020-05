Vastaanottokeskuksen asukkaat rikkoivat karanteenimääräyksiä Espoossa – S-ryhmä ilmoitti havainnoista viranomaisille

Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on havaittu 101 koronatartuntaa.

Nihtisillan vastaanottokeskuksessa Espoossa on todettu 101 koronatartuntaa. Tämän takia koko vastaanottokeskus laitettiin karanteeniin. Viikonloppuna Sellon ostoskeskuksessa ja Nihtisillan S-marketissa tehtiin kuitenkin havaintoja, että vastaanottokeskuksen asukkaita oli karanteenista huolimatta nähty S-ryhmän liikkeissä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen kertoo, että ensimmäinen havainto tapahtui viikonloppuna Espoon Sellon kauppakeskuksen omistajapalveluissa.

– Kun asioinnin yhteydessä käytiin henkilötietoja läpi, henkilö kertoi olevansa vastaanottokeskuksesta ja karanteenissa. Maanantaina tuli julkisuuteen tietoa, että koko vastaanottokeskus on karanteenissa, jolloin meille tuli huoli siitä, että karanteenia on mahdollisesti rikottu. Olimme yhteydessä tartuntatautilääkäriin, Länsi-Uudenmaan poliisiin ja maahanmuuttovirastoon, Koskinen kertoo.

Myös S-market Nihtisillassa tehtiin Koskisen mukaan havaintoja karanteenissa olevan vastaanottokeskuksen asukkaista. Kyseinen kauppa sijaitsee lähellä vastaanottokeskusta.

– S-marketin henkilökunta oli havainnut, että siellä oli aika paljon asiointia vastaanottokeskuksesta. He olivat tavanneet asiakkaita, jotka kertoivat olevansa karanteenissa. Ilmoitimme samalla myös tästä viranomaisille, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan S-ryhmän henkilökunnalla selkeät ohjeet vastaavanlaisten tapausten varalta.

– Henkilökuntaa on ohjeistettu toimintatavoista mahdollisesti karanteenissa olevien asiakkaiden suhteen, ja meillä on muutenkin tiivis seuranta tässä koronatilanteessa. Ainoa tapa selvittää asia on, että henkilö itse kertoo olevansa karanteenissa. Nythän on tullut myös lisätietoa, että kaikki vastaanottokeskuksen asukkaat eivät ole enää karanteenissa, Koskinen sanoo.

Nihtisillan vastaanottokeskuksesta vastaavan Luona Oy:n liiketoimintajohtaja Suvi Salonen vahvistaa, että jotkut karanteenissa olleet asukkaat ovat lähteneet vastaanottokeskuksen ulkopuolelle, kun he eivät ole ymmärtäneet, miksi heidän tulisi oireettomina olla karanteenissa"

– Muutamien osalta on ollut haasteita, vaikka suurin osa onneksi noudattaa karanteenin mukaista ohjeistusta. Noin kymmenen henkilöä on lähtenyt karanteenissa vastaanottokeskuksen ulkopuolelle. Heidän kanssaan olemme käyneet läpi, miten tärkeää noudattaa tartuntatautiyksikön ohjeita karanteenin suhteen, Salonen kertoo.

Suuri osa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa karanteenissa olleista asukkaista on jo vapautunut karanteenista. He saavat siis liikkua vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

– Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on testattu vajaat 300 asukasta, ja tartuntoja havaittu 101 kappaletta. Tällä hetkellä eristyksessä on 55 henkilöä, eli loppujen osalta karanteeni on siis jo purettu, Salonen kertoo.

Komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, että karanteenirikkomukset ovat tulleet esille muiden tapausten yhteydessä.

– Lähtökohtaisesti karanteeniasiat kuuluvat terveysviranomaisille. Annamme tarvittaessa tartuntatautiviranomaisille virka-apua, jos he tarvitsevat poliisin toimivaltuuksia avukseen. Jos tulee hälytystehtävä, jossa epäillään henkilön rikkoneen karanteenia, tällöinkin meidän on ensin oltava yhteydessä terveysviranomaisiin ja karanteenin määränneeseen lääkäriin, Väänänen kertoo.

Väänäsen mukaan Länsi-Uudenmaan poliisin ei toistaiseksi ole tarvinnut puuttua virkatehtävissä karanteenirikkomuksiin.

– Ymmärtääkseni suurin osa karanteenirikkomuksista on ollut tapauksia, joissa oireeton viruksen kantaja ei ole ymmärtänyt olevansa oireettomuudesta huolimatta karanteenissa. Ensisijaisesti toimimme ohjeistuksin ja kehotuksin ja käymme jatkuvaa keskustelua sekä lääkärien että vastaanottokeskuksen kanssa. Jos kuitenkin käy ilmi, että henkilö on tahallisesti rikkonut karanteeniä, asiasta käynnistetään luonnollisesti rikostutkinta, Väänänen sanoo.