Kotihoidon työntekijöiden pysäköinti helpottuu kesäkuussa

Pysäköinti tulee mahdolliseksi muun muassa kaduilla, joilla pysäköinti on kielletty.

Kotihoidon työntekijöiden pysäköinti on helpottumassa kesäkuun alussa lakimuutoksen myötä. Jatkossa kunnat voivat halutessaan myöntää kotihoitoon pysäköintilupia.

Uudet säännökset mahdollistavat kotihoitajien ja vastaavien työntekijöiden ajoneuvojen pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla.

Pysäköinti on mahdollista myös kadulla, jossa pysäköinti on kielletty. Pysäköinti on mahdollista myös liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla.

Kotihoidon pysäköintimahdollisuuden käyttäminen edellyttää, että ajoneuvossa on kunnan myöntämä pysäköintitunnus.

Hallitus esitti torstaina, että presidentti vahvistaisi uutta tieliikennelakia koskevan muutoksen.