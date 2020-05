Tutustu opastetulla videokierroksella kevään odotetuimpaan taidetapaukseen – Seppo Fränti esittelee lahjoituskokoelmansa näyttelyn Kiasmassa

Museot ovat kiinni vielä koko toukokuun, mutta ISTV sai luvan esitellä etukäteen sesongin odotetuimman taidetapauksen.

Seppo Fräntin mittavan lahjoituskokoelman näyttelyn avajaisten piti olla jo maaliskuussa. Koronan takia avajaisjuhla jouduttiin perumaan ja esille valitut 200 taulua ovat roikkuneet aution museon seinillä yleisöään odottaen.

Artikkelin videolla tutustumme Seppo Fräntin opastuksella näyttelyn aarteisiin. Video on tallenne suorasta lähetyksestä.

Kiasman nykytaiteen museon upouusi jättinäyttely on nimeltään Hullu rakkaus. Se saanee uuden startin kesäkuun alussa.

ISTV antoi nyt esimakua mitä tuleman pitää. Esittelijänä toimi kokoelman kerääjä ja lahjoittaja Seppo Fränti. Toimittajana oli ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen.

-Olen niin onnellinen, että tauluni saivat täältä Kiasmasta uuden kodin. Näyttely on kerta kaikkiaan upea, maalaukset puhkeavat täällä aivan erityiseen loistoon, Seppo Fränti hehkutti odottaessaan malttamattomana videoidun kierroksen alkua.

-Kiasma on tehnyt hienon työn maalatessaan seinät erivärisiksi ja pystyttäessään väliseiniä, jotta on saatu enemmän töitä esille.

200 työtä 90 taiteilijalta

Hullu rakkaus -näyttely on sukellus rohkean keräilijän intohimoon. Seppo Fräntin kokoelma keskittyy suomalaiseen nykytaiteeseen. Sen pääpaino on maalaustaiteessa. Esillä on 200 teosta 90 taiteilijalta. Lahjoituskokoelman teosmäärä on yhteensä 650.

Fränti on kerännyt kokoelmaansa 40 vuoden ajan. 2000-luvulla uusien teosten hankintavauhti yltyi kiihtyen huippuunsa 2010-luvun alkupuolella.

Keräilijä on aina seurannut omaa näkemystään ja taiteellista intohimoaan. Hän on keskittynyt nuorten kotimaisten taiteilijoiden töihin, joista monet ovat nousseet tunnetuiksi nimiksi.

Erittäin monipuolisesta kokoelmasta löytyy sekä rajua tunneilmaisua että minimalistista taidetta.

Fränti toteutti lahjoituksensa joulukuussa 2017. Siitä lähtien Kiasma on luetteloinut kokoelmaa, valinnut siitä 200 teosta näyttelyyn ja toteuttanut tänä talvena ripustuksen.

”Avaamme yleisölle 2. kesäkuuta”

Kiasman museojohtaja Leevi Haapala toivotti ISTV:n tervetulleeksi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan suljettuun rakennukseen. Hän päästi kameran sisään sivuovesta Mannerheimin ratsastajapatsaan vierestä.

-Olen tyytyväinen hallituksen uusista koronarajoitusten linjauksista. Avaamme museon yleisölle 2. kesäkuuta ja silloin on voimassa uusia järjestelyitä, joista tiedotamme myöhemmin tarkemmin, Leevi Haapala sanoi.

-Olen ylpeä, että Kiasmalla on tarjota yleisölle heti näin upea ja erityinen näyttely.

