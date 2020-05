Suomessa on nyt 5 673 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on torstaina 5 673 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on sata. Keskiviikkona uusia tartuntoja oli 161.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt 2 089. Määrä nousi keskiviikosta 29 uudella tapauksella. Helsingin jälkeen eniten tapauksia on sen naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Espoossa uusia tartuntoja oli kymmenen ja tartuntamäärä on nyt 650. Vantaalla uusien tartuntojen määrä kasvoi 21:llä ja niitä on nyt yhteensä 635.

Alla tapaukset kunnittain 7.5.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien jälkeen tartuntoja on eniten maakuntakeskuksista Turussa ja Tampereella. Turussa tartuntoja on 148 ja Tampereella 133. Tampereella uusia tartuntoja on kolme, mutta Turussa tartuntoja ei ole keskiviikkona ilmoitettujen jälkeen tullut yhtään.

Järvenpäässä sata tartuntaa

Keski-Uudellamaalla sijaitsevassa lähes 44 000 asukkaan Järvenpäässä on nyt varmistettu 100 koronavirustartuntaa. Järvenpäässä on uusia tartuntoja neljä.

Järvenpään jälkeen eniten tartuntoja on Jyväskylässä, 99, ja Oulussa, 89, mutta kummassakaan kaupungissa ei ole uusia tartuntoja.

Keskiviikkona koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli Suomessa kuollut 252 ihmistä. THL kertoo myöhemmin torstaina uusia tietoja koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.