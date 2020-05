Poliisin kotihälytyksissä hurja kasvu korona-aikana – apua tarvitaan jopa viiden minuutin välein

Poliisin kotihälytysten määrä on lisääntynyt korona-aikana tuntuvasti. Lisäystä on viikosta riippuen ollut 30–70 prosenttia.

Poliisi pelkää, että kun koulut ensi viikolla alkavat, alkavat paljastua myös perheiden piilossa pysyneet väkivaltatapaukset.

Samaan aikaan kun ihmiset ovat pysytelleet koronan vuoksi tavallista enemmän kotona, poliisin kotihälytysten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Lisäystä on viikosta riippuen ollut 30–70 prosenttia.

Pääsiäisen alusviikko oli korona-ajan vilkkain. Silloin poliisi hälytettiin koteihin yli 2 200 kertaa, eli keskimäärin viiden minuutin välein.

Väkivaltarikostorjunnasta vastaava poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta kuitenkin iloitsee, ettei perheväkivaltatapausten määrä ole suhteessa kasvanut, vaikka kotihälytyksiä on normaalia enemmän.

– On ilman muuta hyvä uutinen, etteivät väkivaltatehtävät ole nousseet samassa suhteessa kuin kotikeikat.

Poliisin tilastojen mukaan kotihälytykset ovat pääasiassa tulleet metelin tai häiritsevän henkilön vuoksi.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

– Meteli ja häiritsevät henkilöt ovat nyt siellä asunnoissa, kun ihmiset eivät pääse yöelämän pyörteisiin, Heikkinen sanoo.

– Väkivaltarikokset ovat vähentyneet. Se johtuu pääosin siitä, että nuorilla juovuksissa olevilla miehillä ei ole luontevia tilaisuuksia vetää toisiaan turpaan nyt, kun yöelämä on suljettu.

Perheväkivaltaa kuitenkin on. Ja virkavalta on ollut erityisen huolissaan lasten asemasta kodeissa, joihin poliisi on hälytetty.

Heikkinen on huolissaan myös asiaan liittyvästä piilorikollisuudesta.

– Kyllä poliisi ja muutkin viranomaiset sekä auttavat tahot ovat huolissaan piilorikollisuudesta, ja mitä siihen liittyy. Koulut alkavat parin viikon päästä, ja silloin viranomaisille tulee varmasti tietoon asioita, jotka aiheuttavat toimia, Heikkinen ennustaa.

– Kun koronan aikana on ollut lomautuksia, työttömyyttä ja neljän seinän sisällä kärvistelyä, siellä on perheitä, joissa ei ole aikaisemmin ollut ongelmia. Ja niissäkin saattavat tilateet kärjistyä, Heikkinen uumoilee.

Heikkinen sanoo, että tällaiset kodit eivät välttämättä löydy pelkästään niiltä alueilta, jotka ovat poliisille ennestään tuttuja.

– Ne ovat tyypillisesti niitä perheitä, joista sitä ilmoitusta ei ikinä tule.

– Täytyy muistaa, että ensimmäinen tietoon tullut lyönti on harvoin se ensimmäinen lyönti. Kyllä viranomaisilla riittää työtä näiden asioiden kanssa.

Poliisi on huolestunut myös alkuvuoden aikana heikentyneestä liikenneturvallisuudesta.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Poliisi kertoi aiemmin tiedotteessaan, että kovat, törkeiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisiksi luokiteltavat ylinopeudet lisääntyivät tammi-maaliskuun aikana hurjasti viime vuoteen verrattuna. Lisäystä oli Suomessa keskimäärin 60 prosenttia.

Poliisitarkastaja Heikki Kallion mukaan automaattisessa liikennevalvonnassa on jäänyt kiinni lähes kaksi kertaa enemmän yli 50 km/h ylinopeutta ajaneita kuljettajia kuin vuotta aiemmin.

Kallio muistuttaa, että poikkeusoloissakin myös ihan elävä poliisi valvoo liikennettä.

Poliisi on koronan myötä pystynyt lisäämään liikennevalvontaa, koska muiden tehtävien vähenemisen takia partioilla on entistä enemmän aikaa.

– Kiinnijäämisriski on nyt poikkeusoloissa suurempi kuin normaalisti, Kallio muistuttaa.

Poliisi keskittyy valvonnassaan asioihin, jotka vaarantavat eniten liikenneturvallisuutta.

– Valvonnan painopisteet ovat rattijuopumusvalvonta ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten paljastaminen, Kallio kertoo.

Poliisi vetoaa tielläliikkujien järkeen ja omaan vastuuseen toiminnastaan liikenteessä.

Jos grafiikka ei näy alla, katso se tästä.

Huumerikosten määrä on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti, ja poliisi on tänäkin vuonna pystynyt paljastamaan rikoksia aiempia vuosia enemmän.

– Kasvutrendi on jatkunut jo vuosia. Yksiköistä tulleiden havaintojen mukaan poikkeusolot eivät ole vähentäneet ilmi tulleita huumausainerikoksia. Edelleen vaikuttaa myös siltä, ettei aineiden saatavuus ole ainakaan vielä merkittävästi vähentynyt, kertoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi.

Osan huumerikollisuuden tilastokasvusta selittää Saukoniemen mukaan myös Tullin tekemä Silkkitie-palvelimen tutkinta ja sen myötä poliisille tulleet jutut. Niitä on kirjattu järjestelmiin myös tämän vuoden puolella.

Rattijuopumuksista yhä suurempi osa on huumeista johtuvia. Huumeiden käyttörikoksista merkittävä osa onkin rattijuopumuksia.

Poliisi ei usko, että ihmisten pelkästään kotona oleminen aiheuttaisi vaikeuksia poliisin huumevalvonnalle.

– Ei suoranaisesti. Lisääntyneiden kotihälytyksien yhteydessä voidaan havaita myös huumausainerikoksia, Saukoniemi kertoo.