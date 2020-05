46 tutkijan ja asiantuntijan avoin kirje haastaa Suomen hallituksen linjan: Korona tukahdutettava

”Tukahduttaminen on paitsi varovaisuusperiaatteen mukaista, myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto”, 46 tutkijan ja asiantuntijan avoimessa kirjeessä todetaan.

46 suomalaistutkijaa ja asiantuntijaa toivoo avoimessa kirjeessään koronaviruksen tukahduttamista nyt puheissa olleen hybridistrategian sijaan.

Kirjeen on allekirjoittanut eri alojen asiantuntijoista muodostuva joukko. Mukana on muun muassa lääkäreitä ja lääketieteen, biolääketieteen, taloustieteen ja matemaattisten alojen tutkijoita.

Allekirjoittaneiden mukaan viruksen tukahduttaminen olisi mahdollista, vaikka valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä raportissaan päätyykin vastakkaiseen näkökulmaan.

Avoimessa kirjeessä tutkijat väittävät, että koronavirus on tukahdutettavissa jopa viidessä viikossa ja aika tukahduttamiselle olisi juuri nyt, kun Suomen koronatilanne on hyvässä hallinnassa.

– Me allekirjoittaneet haluamme rohkaista valtioneuvostoa päättäväisiin toimiin epidemian tukahduttamiseksi. Viruksen tukahduttaminen on sekä kansanterveyden että talouden kannalta ylivoimaisesti paras vaihtoehto, ja hallituksen tulisi omaksua se viipymättä, kirjeessä sanotaan.

Kirjoittajien mukaan Suomella on tällä hetkellä etulyöntiasema, jota ei saa heittää hukkaan. Muista maista tukahduttamisen strategian ovat valinneet esimerkiksi Taiwan, Uusi-Seelanti, Australia, Hongkong, Itävalta, Kreikka ja Islanti.

– Suomessa on saavutettu kahden kuukauden aikana kohtalaisen hyvä tartuntatilanne. Tätä etulyöntiasemaa ei saa heittää hukkaan, kirjeessä lukee.

”Kustannukset huomattavasti pienemmät kuin muut strategiat”

Allekirjoittaneiden mukaan uusien tartuntatapauksien määrä tulisi painaa määrätietoisesti lähelle nollaa, jonka jälkeen uusia sairaustapauksia seurataan noin kahden viikon ajan samalla noudattaen varovaisuutta muun muassa maarajojen karanteeneilla.

Kun tartuntojen määrä on saatu pieneksi, tutkijoiden mukaan yksittäiset tautitapaukset ja tartuntaketjut ovat helposti jäljitettävissä ja kitkettävissä, kun testauskapasiteetti ja tartuntaseuranta on turvattu.

– Aktiivinen seuranta, testaaminen ja eristäminen puolestaan ehkäisee uudet epidemia-aallot. Matkustusrajoitukset ja tarvittavat seuranta- ja valvontatoimet ovat taloudellisilta ja inhimillisiltä kustannuksiltaan huomattavasti pienemmät kuin muut strategiat. Sen sijaan hidastamisen strategia pitää yllä ihmisten epävarmuutta, ja tämä vähentää talouden toimeliaisuutta, kirjeessä sanotaan.

Tukahduttamisen myötä tutkijat uskovat taloudellisen toimeliaisuuden nousevan ja elämän palaavan takaisin lähelle normaalia.

”Tukahduttaminen ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto”

Tukahduttamisen strategiassa myös esimerkiksi ulkomaille matkustamista voitaisiin avata niihin maihin, jotka ovat saaneet koronan selätettyä.

Kirjeen kirjoittajien mukaan tähän joukkoon tulee kuulumaan merkittävä osa maailmantaloudesta, ja Suomenkin olisi hyvä olla joukossa.

– Epidemian tukahduttanut yhteiskunta on huomattavasti vapaampi ja vauraampi kuin sellainen maa, jossa virus on jatkuvasti läsnä nykyiseen tapaan. Tukahduttaminen on paitsi varovaisuusperiaatteen mukaista, myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Lääkärietiikan ja ihmisoikeuksien valossa on estettävä kuolemia, ei vain hidastettava niitä, kirjeessä todetaan.

Professori vertaa tilannetta jatkosotaan

Yksi kirjeen pääallekirjoittajista on lääketieteellisen solu- ja kehitysbiologian professori ja Oulun yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Petri Lehenkari.

Hän painottaa, ettei kirjeestä voi vetää johtopäätöksiä vastakkainasettelusta hallituksen ja allekirjoittaneiden välillä. Sen sijaan hän kuvaa kirjettä tieteelliseksi keskusteluksi, joka tarjoaa tieteeseen perustuen vaihtoehtoisen lähestymistavan poliittisen harkinnan tueksi.

Lehenkari kiittelee hallituksen tähänastisia toimia vuolaasti ja sanoo, että Suomi on nyt saavuttanut torjuntavoiton, mutta muistuttaa, että uuteen tietoon perustuen linjauksia voidaan muuttaa.

– Emme ole hallitusta tai THL:ää vastaan vaan esimerkki avoimen tieteen mukaisesta tilannekuvan käsittelystä, jota hallitus on toivonut, Lehenkari sanoo.

Lehenkarin mukaan tavoite ja sen selvyys on tärkeämpää kuin menetelmät, jolla niihin päädytään. Hän puhuu sotavertauksin ja sanoo, että Suomi on nyt talvisodan jälkeisessä tilanteessa.

– Nyt kysymys on, onko Suomella viisautta voittaa jatkosota. Siinä tavoitteen asettaminen on tärkeää. Kun ihmisille annetaan tavoite, jokainen voi pohtia, miten sen saavuttaa.

Iso ero hallituksen arvioon

Tavoitteen pitäisi olla Lehenkarin mukaan se, että R0 on alle yhden, eli jokainen sairastunut tartuttaa alle yhden ihmisen, jolloin epidemia tukahtuu. Tähän kirjeen mukaan voitaisiin päästä siis viidessä viikossa, kun pääministeri Marinin mukaan tukahduttaminen voisi vaatia yhteiskunnan sulkeutumisen vuodeksi.

Lehenkari perustelee valtavaa eroa näkemysten eroavuudella. Se kuvastaa vaihteluväliä erilaisten olosuhteiden vallitessa.

Esimerkiksi matkailua ei tulisi Lehenkarin mukaan avata vielä hetkeen kaikkiin maihin. Osaan maista voisi olla turvallista ja talouden kannalta järkevääkin avata rajat.

Maat voitaisiin jakaa liikennevalojen väreillä

Professori-ylilääkäri jakaisi maat luotettavan epidemiatilanteeseen pohjaavan tiedon mukaan liikennevalon mukaisesti vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin maihin. Vihreisiin maihin matkailu olisi vapaata, sillä niissä korona olisi tukahdutettu.

Keltaisiin maihin voisi matkustaa tapauskohtaisesti harkiten, mutta sen jälkeen seuraisi kotikaranteeni ja määränpäässä joutuisi noudattamaan erityistä suojaamista.

Punaisissa maissa ei tulisi vierailla, sillä riski koronaviruksen saamiseksi on huomattavan suuri. Jos punaisesta maasta saapuisi takaisin Suomeen, tartuntatautilaki määräisi, millaisia seurauksia yksilölle olisi.

Maiden luokittelussa olisi hyvä olla yhteinen koordinoitu johto, Lehenkari sanoo.

Toinen aalto voidaan Lehenkarin estää pääkeinoilla: sairaiden eristäminen, altistuneiden kontrollointi ja eristäminen, testaaminen, tartuntaketjujen selvittäminen ja henkilökohtainen suojautuminen ja muiden suojaaminen.

– Yksi tapa olisi tämä kasvomaskin käyttö. Mutta ei ole yhtä keinoa, millä ylittää suo, tarvitaan monia keinoja. Nyt eletään ratkaisevia hetkiä, eli tuleeko toinen aalto, jos tulee, millaisena ja millainen rauhansopimus toisen aallon kanssa neuvotellaan. Rauhansopimuksen laatuun vaikuttaa se, miten suhtaudutaan viholliseen, Lehenkari sanoo.