Lahtelaisessa yrityksessä epäillään työsyrjintää

Lahdessa toimivassa yrityksessä epäillään työsyrjintää, tiedottaa Hämeen poliisi.

Yrityksen epäillään käyttäneen työntekijöinä kolmea ulkomaalaistaustaista ihmistä, joille ei ole maksettu työsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yksi työskenteli poliisin mukaan yhdeksän kuukautta ja sai puolet siitä, mitä piti. Kaksi muuta työskentelivät noin 1,5 kuukautta, toinen ei saanut palkkaa lainkaan ja toinen vain murto-osan siitä, mitä piti. Turvapaikanhakijat tekivät purku- ja rakennustöitä.

Epäilty on työntekijöiden esimies, joka vastaa tosiasiallisesti yhtiön toiminnasta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Minna Riski STT:lle.

Työnantaja on poliisin selvityksen mukaan käyttänyt hyväkseen työntekijöiden tietämättömyyttä suomalaisista työoloista ja palkanmaksusta. Turvapaikanhakijoilla on ollut puutteellinen kielitaito, ja he ovat olleet innokkaita tekemään mitä tahansa työtä kotoutuakseen Suomeen, poliisi kertoo.

Pidempään töissä ollut on menettänyt arviolta 10 000 euroa ja muut tuhansia euroja, Riski kertoo. Teot ajoittuvat vuosiin 2018–2019.

Riskin mukaan kyseessä on pieni, alle viisi työntekijää vuosittain työllistävä yritys. Yrityksen nimeä poliisi ei kerro.

Asia siirtyy nyt syyttäjälle, joka harkitsee, nousevatko asiassa syytteet.