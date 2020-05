Suomen hallitus päätti, miten ravintoloita tuetaan. Kuolemantapauksia on keskiviikkoon mennessä todettu Suomessa yhteensä 252.

Suomen hallitus päätti keskiviikkona antaa ravintoloille 83 miljoonaa tukea myynnin laskusta ja 40 miljoonaa euroa henkilöstön palkkaamiseen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) esitteli hallituksen kaksiosaisen mallin.

Ensimmäinen tuki on henkilökunnan palkkaamiseen ravintoloiden avaamisen jälkeen, toinen tuki on korvausta myynnin laskusta.

Työministeri Tuula Haatainen kertoo, miten ravintoloiden toiminnan rajoituksia hyvitetään.

Kuolemantapauksia on nyt yhteensä 252

Suomessa on todettu kuusi uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoi keskiviikkona. Kuolemantapauksia on nyt yhteensä 252.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on yhteensä 188 ihmistä. Määrä on seitsemän vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa heistä on 44 ihmistä eli neljä vähemmän kuin eilen.

THL:n mukaan 203 kuolleesta on toistaiseksi saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan keskiviikkoon mennessä koko maailmassa covid-19 tautiin on kuollut yhteensä 259695 ihmistä.

Britannia alkaa höllentää rajoituksia

Britanniassa saatetaan alkaa keventää koronaviruksen takia määrättyjä rajoituksia ensi viikolla. Näin ilmoitti pääministeri Boris Johnson parlamentissa. Toimet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa, että tauti lähtisi leviämään uudelleen, hän sanoi.

Britanniassa on nyt kuollut koronaepidemiaan enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään muussa Euroopan maassa. Myös pääministeri Johnson sairastui pahasti ja oli joitakin päiviä tehohoidossa sairaalassa. Britannian hallitusta on syytetty kohtalokkaasta hidastelusta epidemian alkuvaiheessa.

Korona iski jo kolmanteen ministeriin Venäjällä

Venäjän kulttuuriministerillä Olga Ljubimovalla todettiin koronavirustartunta.



Hän on jo kolmas covid-19-tautiin sairastunut ministeri Venäjällä.

Pääministeri Mihail Mishustin ja rakennusministeri Vladimir Jakushev ovat joutuneet taudin takia sairaalaan. Ljubimova, 39, ei tiedottajansa mukaan tarvitse sairaalahoitoa.

Ruotsin luvut synkkenevät yhä

Ruotsissa koronavirukseen on kuollut 291 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Ruotsissa on rekisteröity eilisen tiistaina jälkeen 87 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Koko epidemian aikana kuolleita on tähän mennessä yhteensä 2 941.

Uusia koronatartuntoja Ruotsissa rekisteröitiin eilisen jälkeen noin 700, mikä nostaa tapausten kokonaismäärän lähes 24 000:een.

Kiina ei kutsu ulkomaalaisia selvittämään koronan alkuperää

Kiina ei aio kutsua ulkomaalaisia asiantuntijoita mukaan selvittämään koronaviruksen alkuperää ennen kuin virus on lopullisesti voitettu.

Kiinan YK-suurlähettiläs Genevessä ilmoitti, että tärkein asia on voittaa virus. Toiseksi tärkeintä on torjua Yhdysvaltojen ”absurdi ja naurettava” yritys politisoida virus, Chen Xu sanoi.

Maailman terveysjärjestö WHO on pyytänyt Kiinalta pääsyä mukaan tutkimaan, miten covid-19-tautia aiheuttava koronavirus siirtyi eläimistä ihmisiin.