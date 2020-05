Seida Sohrabin kolumni: Onko koulujen avaaminen viisasta?

Kouluilta vaaditaan isoja muutoksia ja luovuutta, kirjoittaa helsinkiläisessä koulussa opettajana toimiva Seida Sohrabi.

Hallitus päätti 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet niin, että etäopetuksesta siirrytään reilun viikon päästä lähiopetukseen. Etäopetusta ei tarjota enää 14.5. alkaen. Opettajien ja rehtoreiden suhtautuminen koulujen avaamiseen on ollut pääosin kielteinen. Tähän on hyvät syyt.

Etäopetukseen, josta meillä Suomessa ei ollut aikaisemmin kokemusta, siirryttiin maaliskuun loppupuolella. Nyt lähes kahden kuukauden hyvin sujuneen opetuksen jälkeen siirrytään taas uuden tuntemattoman äärelle.

Koulujen arki ei palaudu aikaan ennen etäopetusta vaan edessä on jälleen uusi tilanne. Lähiopetuksen käytännön järjestelyissä noudatetaan terveysviranomaisten ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita. Koulun henkilökunnan ja oppilaiden on vältettävä fyysisiä kontakteja, pestävä kädet useammin, varmistettava, että opetustiloissa on tarpeeksi väljyyttä ja huolehdittava siitä, että ruokailut tapahtuvat pienemmällä porukalla. Tämä kaikki, vaikka kouluihin ei ole määrätty turvavälejä.

Lähiopetukseen palaaminen herättää opettajissa ja rehtoreissa runsaasti kysymyksiä käytännön järjestelyihin liittyen. Erityisesti yläkoulussa, jossa tilat vaihtuvat tiuhaan tahtiin päivän aikana. Kuten tuli todettua, normaaliin kouluarkeen emme ole palaamassa, vaan olemme siirtymässä kouluarjessa toiseen epätavalliseen vaiheeseen, josta meillä ei ole kokemuksia. Meillä ei ollut myöskään kokemuksia etäopetuksesta, mutta kentältä tulleet viestit opettajilta ja oppilailta ovat olleet varsin myönteisiä ikävästä tilanteesta huolimatta. Osa oppilaista on jopa kehittynyt ja päässyt loistamaan ennennäkemättömällä tavalla. Etäopetuksesta on ollut joillekin siis hyötyä.

Lähiopetukseen siirtymistä on perusteltu mm. laiminlyötyjen lasten hädällä. Joillekin lapsille koulu on todellinen henkireikä. Näin toteaa esimerkiksi ihminen, joka on nähnyt alkoholismin ja sen seuraukset läheltä. Ja aivan varmasti näin on, sen tiedän itsekin henkilökohtaisesti. Mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että koulun ensisijainen tehtävä ei ole tarjota sosiaalipalveluja tai hoitaa kodin ongelmia. Koulun ensisijainen tehtävä on tarjota opetusta, ja yleissivistystä. Kaikki muut asiat, joita rakastavat, välittävät ja reilut opettajat tarjoavat ovat ekstraa, jota ei voi rahassa ikinä mitata.

Tätä arvokasta työtä ovat opettajat tehneet jo vuosikymmeniä Suomessa. Ja hehän tekevät sitä vapaasta tahdosta, eivät pakosta. Ja juuri tässä tulee koulun kaikkein merkittävin tehtävä huomioimatta sen keskeistä tehtävää – koulu on lapsille ja nuorille sosiaalinen ympäristö, jossa pääsee kartuttamaan sosiaalista, kulttuurillista ja henkistä pääomaa. Samalla itsetunto kasvaa.

Hyvinvointi, ei vain lapsille ja nuorille, syntyy sosiaalisista tilanteista ja siitä, että kokee kuuluvansa joukkoon. Minusta välitetään ja minä välitän muista.

Koulujen avaamispäätöstä puoltaa mielestäni juuri tämä sosiaalinen aspekti, jos jokin. Mutta onko koulujen avaaminen muutamaksi viikoksi muutaman viikon varoitusajalla järkevää? Lukujärjestyksen mukaista opetusta on lähes mahdoton järjestää. Juuri kun saimme etäopetuksen toimimaan, siirrytäänkin uuteen koronan hallitsemaan kouluarkeen. Kouluilta vaaditaan isoja muutoksia ja luovuutta. Jälleen kerran.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.