Poliisilla kolmas epäilty valekuolleeksi epäillyn irakilaismiehen tapauksessa

Poliisi on ottanut kiinni yhden uuden henkilön poikkeuksellisessa rikostutkinnassa.

Poliisi on tehnyt uuden kiinnioton kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksen esitutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista kertoo Ilta-Sanomille, että epäiltyjen määrä esitutkinnassa on kasvanut kolmeen.

– Yksi henkilö on otettu kiinni. Tällä hetkellä meillä on kolme rikoksesta epäiltyä, ja nyt heidän osallisuuttaan selvitellään. Kolmesta epäillystä kaksi on miehiä, ja yksi on aiemmin vangittu nainen.

Uuden epäillyn kiinniotosta ensimmäisenä kertoi Yle.

Epäiltyinä tapauksessa ovat kuolleeksi luultu irakilaismies, vuonna 1996 syntynyt nainen, sekä eilen kiinniotettu kolmas henkilö.

Vuonna 1996 syntynyt naisepäilty vangittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa huhtikuun lopulla. Nainen on IS:n tietojen mukaan kuolleeksi luullun irakilaismiehen tytär.

Poliisi ei kommentoi henkilöiden suhdetta toisiinsa.

Tutkinnanjohtajan mukaan kaikkia kolmea epäiltyä epäillään tässä vaiheessa törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

– Rikosnimikkeet ovat samat, eli törkeä petos ja törkeä väärennys.

Aarnisalon mukaan tapaukseen liittyviä epäiltyjä tullee tutkinnan edetessä lisää.

– Tämä ei varmaan tule jäämään kolmeenkaan. Kaikki viittaa hyvin suunnitelmalliseen toimintaan.

Kuolleeksi luultu mies on poliisin tietojen mukaan tällä hetkellä Irakissa. Aarnisalo ei ota kantaa siihen, onko mieheen kohdistettu Irakissa pakkokeinoja.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisilla on konkreettista näyttöä siitä, että irakilaismiehen kuolintodistus olisi väärennetty ja mies olisi elossa.

– Asiakirjat ovat väärennetyt, henkilö ei ole kuollut niin kuin on väitetty aikanaan, Aarnisalo kertoo.

Poikkeuksellinen rikostutkinta

Hyvin poikkeuksellinen rikostutkinta liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle viime marraskuussa antamaan langettavaan päätökseen. Suomi sai EIT:ltä langettavan koskien irakilaista turvapaikanhakijamiestä, joka silloisten tietojen mukaan olisi surmattu Irakissa pian kotimaahansa paluun jälkeen.

Mies haki Suomesta turvapaikkaa vuonna 2015, mutta päätös oli kielteinen. Hän palasi Irakiin, jossa hän kerrotun mukaan sai surmansa vuonna 2017.

Miehen tytär nosti EIT:ssä oikeusjutun Maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuinten kielteisistä turvapaikkapäätöksistä. EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyä oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi on saanut langettavan näiden ihmisoikeussopimuksen ydinartikloiden rikkomisesta. Suomen valtio tuomittiin maksamaan tyttärelle 20 000 euroa vahingonkorvausta ja 4500 euroja kuluja.

Sittemmin poliisissa heräsi epäilys, että mies olisi sittenkin elossa ja hänen kuolintodistuksensa olisi väärennetty.

Petosepäily perustuu siihen, että EIT:lle olisi kerrottu vääriä tietoja korvausvaatimuksen perusteluksi.

Jos KRP:n tutkittavana olevat rikosepäilyt varmistuvat paikkansapitäviksi, Suomella on mahdollisuus hakea tuomion uudelleentarkastelua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.