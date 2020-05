Moottoripyöriä ja hormoneita – Milla Arosen murhasta syytetyn ex-poikaystävän elämäntyyli nieli rahaa

Syytetty oli rahaton, työtön ja velkaantunut.

Milla Arosen murhasta syytetyn 24-vuotiaan miehen elämäntyyliin kului poliisin esitutkinnan mukaan varsin paljon rahaa. Varaa elämäntyyliin ei poliisin näkemykseen mukaan ollut, sillä mies oli rahapulassa, velkaantunut ja henkirikoksen aikaan työtön.

Rahaa kului autoihin ja moottoripyöriin, voimailuun ja hormoneihin sekä uhkapeleihin. Ulosottovelkaa oli yli 40 000 euroa, johon sisältyvät erään entisen tyttöystävän perimät 10 000 euron lainat.

– Hän on useamman kerran kertonut olevansa rahapulassa. Näitä tilanteita on ollut tämän vuoden aikana useita kertoja, kun hän on siitä maininnut. Nämä tilanteet ovat aina johtaneet siihen, että olen lainannut hänelle rahaa. Erityisesti silloin olen hänelle lainannut rahaa, kun hän on ollut työttömänä, syytetyn nykyinen naisystävä kertoi esitutkinnassa.

Myös hän oli lainannut miehelle noin 10 000 euroa, muun muassa moottoripyörän hankintaan. Pikkusummia mies on velkaa monille muille tutuilleen.

Poliisin arvion mukaan epäillyltä kului satoja euroja kuukaudessa hormoneihin ja voimailuharrastukseen. Ajoneuvojen ylläpito on hintavaa sekin. Poliisi keräsi esitutkinnassa miehen WhatsApp-viestittelyä, jossa kirjoitetaan suurista hevosvoimista ja kovista nopeuksista sekä takarenkaiden kumien polttamisesta rautalangoille.

Mies muutti Milla Arosen katoamisen jälkeen kesällä 2019 asumaan yhdessä nykyisen kumppaninsa kanssa. Naisystävä hankki Somerolta omakotitalon. Epäilty oli pyytänyt isäänsä takaajaksi talon hankintaan, mutta tämä oli kieltäytynyt. Ulosottovelkojen mies ei saanut lainaa pankista, joten omakotitalo tuli yksin naisen nimiin.

Myös uhkapelaaminen nousi esiin esitutkinnassa. Mies myönsi olleensa aiemmin peliriippuvainen ja käyttäneensä runsaasti rahaa pelikoneisiin.

– Joskus käytän paljon rahaa. Nykyään en pelaa ollenkaan. Tosi harvoin, ehkä kerran kuukaudessa.

Hän arveli olevansa tappiolla "ehkä muutama tuhat euroa".

Henkirikoksen tapahtumisen aikaan epäilty oli vailla töitä jäätyään työttömäksi toukokuussa 2019. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että miehen olisi ollut mahdotonta selviytyä kaikista kuluistaan edes ollessaan työelämässä ja saadessaan palkkaa.

Syyttäjän mukaan henkirikoksella oli taloudellinen motiivi. Syytteen mukaan miehen oli tarkoitus saada haltuunsa Arosen verkkopankkitunnukset ja tunnusluvut.

Surman jälkeen mies haki syyttäjän mukaan pikavippiyhtiöiltä Arosen tunnuksilla kymmenien tuhansien eurojen lainoja ja yritti nostaa 1000 euroa käteistä Arosen tililtä.

Puolustuksen mukaan 24-vuotias aiheutti Arosen kuoleman pikaistuksissaan lyötyään tätä kerran nyrkillä kasvoihin. Mies säikähti tapahtunutta ja yritti ottaa lainoja päästäkseen pakoon ulkomaille, puolustus vastasi syytteeseen oikeudessa.

24-vuotias kiistää syytteen murhasta.