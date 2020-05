Suomessa on nyt yhteensä 5 573 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Uusia tartuntoja on 161. Tiistaina uusia tartuntoja oli 85.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntaluku on 2 060. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa niitä on nyt 640. Espoossa on 51 uutta tartuntaa.

Vantaalla tartuntoja on yhteensä 614, Turussa 148 ja Tampereella 130. Yli 90 tartunnan kaupunkeja ovat lisäksi Jyväskylä (99) ja Järvenpää (96).

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia oli Suomessa tiistaina yhteensä 246. Tämän päivän lukeman THL ilmoittaa myöhemmin.

Kun liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia aletaan kesän korvalla purkamaan, Suomi siirtyy samalla koronaviruksen torjunnassa uuteen hybridistrategiaan. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kertonut uuden strategian nojaavan testaa-jäljitä-eristä-hoida -toimintatapaan.

Suomen tavoite koronaepidemian suhteen on hallittu muttei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta.

– Epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei ole Suomelle realistinen vaihtoehto, summataan hallituksen maanantaina julkaisemassa valtiosihteeri Martti Hetemäen Exit-työryhmän ensimmäisessä raportissa.