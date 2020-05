Itä-Helsingissä avautuu nyt aivan upea näky – kirsikkapuiden kukinta alkoi, ja sitä vaelletaan katsomaan sankoin joukoin

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Helsingin Roihuvuoressa on Kirsikkapuisto, jossa kasvaa 152 kirsikkapuuta. Koko kaupunginosassa kirsikkapuita on vielä enemmän. Nyt ne ovat kukassa, ja pinkkiä huumaa on viime päivinä vaellettu ihailemaan sankoin joukoin.

