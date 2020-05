YIT kauhistelee koronavirusajan lieveilmiötä: Tienvarsilta löytyy tonnikaupalla roskaa – ”Käsittämätöntä”

YIT kauhistelee teiden varrelta löytyvää roskaa, josta valtaosa ei kuulu edes levähdysalueiden roska-astioihin.

Kevätsiivouksissa tienvarsilta löytyy tonnikaupalla roskaa. Teiden kunnossapitoa tekevän YIT:n mukaan yhden urakan alueelta voi kevätsiivouksessa kertyä 4–5 tonnia irtoroskaa, josta 90 prosenttia ei kuulu edes levähdyspaikkojen roska-astioihin.

Urakka-alueita on Suomessa lähes 80, joten roskan kokonaismäärä nousee erittäin suureksi.

– On käsittämätöntä, että vuonna 2020 ihmiset kohtelevat ympäristöään näin. Korona-aika näkyy tien varsilla jo take away -pakkausten lisääntymisenä, kun ihmiset heittävät niitä autoista tai jättävät seisakkeille, ja kesän tullen ilmiö tulee varmasti näkymään lisää, sanoo työmaapäällikkö Petri Suomi YIT:n Salon alueurakasta tiedotteessa.

Take away -pakkausten ohella teiden varsilta löytyy muun muassa autonraatoja, sohvakalustoja, pulloja täynnä virtsaa sekä monenlaista remonttijätettä.

Myös kustannukset nousevat korkeiksi: YIT:n mukaan roskien kerääminen maksaa jopa 15 000 euroa per urakka. Maksettavaa voi kertyä itse roskaajallekin: YIT muistuttaa, että siivouksesta voi tulla lasku. Syyllinen voi jäädä kiinni rysän päältä, tai roskakasoista voi löytyä vihiä roskaajan henkilöllisyydestä.

Vuoden kierto näkyy myös roskissa, ja omat roskansa tuovat mökkeilijät ja Suomen läpi ajelijat.

– Kesää varten haluan sanoa, että pitäkää autossa roskapussi, jonka voi sitten hyvillä mielin tyhjentää levähdyspaikoilla oleviin roskiksiin, vinkkaa työpäällikkö Risto Kuukasjärvi YIT:n Länsi-Lapin urakoista tiedotteessa.

Hyvä uutinen on se, että akkuja tai loisteputkia tai muuta ongelmajätettä kertyy teiden varsille aiempaa vähemmän.