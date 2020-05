Seppo Fränti esittelee vaikuttavan nykytaiteen kokoelmansa – suora lähetys Kiasmasta klo 12

Museot ovat kiinni vielä koko toukokuun, mutta ISTV on saanut luvan esitellä jo nyt sesongin odotetuimman taidetapauksen.

Seppo Fräntin mittavan lahjoituskokoelman näyttelyn avajaisten piti olla jo maaliskuussa. Koronan takia avajaisjuhla jouduttiin perumaan ja 200 taulua on roikkunut aution museon seinillä odottaen yleisöään.

Kiasman nykytaiteen museon upouusi jättinäyttely Hullu rakkaus saanee vihdoin uuden startin kesäkuun alussa. ISTV antaa nyt esimakua mitä tuleman pitää.

Esittelijänä toimii kokoelman kerääjä ja lahjoittaja Seppo Fränti. Toimittajana on Antti Virolainen. Suora lähetys Kiasmasta alkaa klo 12.

Helsinkiläinen Seppo Fränti on kerännyt taidetta jo neljänkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2017 hän lahjoitti laajan taidekokoelmansa Kiasmalle.

Hullu rakkaus -näyttely on sukellus rohkean keräilijän intohimoon. Seppo Fräntin kokoelma keskittyy suomalaiseen nykytaiteeseen. Sen pääpaino on maalaustaiteessa. Esillä on 200 teosta (kokoelman teosmäärä on yhteensä 650) 90 taiteilijalta.

Keräilijä on seurannut omaa näkemystään ja luottanut tuntemuksiinsa. Monipuolisesta kokoelmasta löytyy sekä rajua tunneilmaisua että minimalistista taidetta.

