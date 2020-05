Husin infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri harmittelee, että sovellus saadaan käyttöön niin myöhään.

Kun liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia aletaan kesän korvalla purkamaan, Suomi siirtyy samalla koronaviruksen torjunnassa uuteen hybridistrategiaan. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kertonut uuden strategian nojaavan testaa-jäljitä-eristä-hoida -toimintatapaan. Hallitus on puhunut myös koronavirusaltistusten jäljittämisessä käyttöön otettavasta mobiilisovelluksesta.

Puhelinsovelluksen kehittäminen on vielä kesken, kertoo Helsingin Sanomat. Vaasan keskussairaalassa on tällä hetkellä meneillään pilottihanke. Laajemman pilotin on tarkoitus käynnistyä aikaisintaan heinäkuussa. Sovellus on määrä ottaa käyttöön elokuussa.

– Tämä menee nyt tosi myöhäiseksi. Olisin toivonut, että se olisi ollut käytössä viimeistään kesäkuun lopussa. Samalla ymmärrän että kyse on isosta hankkeesta, johon liittyy paljon haasteita, sanoo Husin infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen lehdelle.

Ruotsalainen on huolissaan siitä, että tartunnat lähtevät leviämään, kun hallitus avaa toukokuun puolivälissä koulut, kesäkuun alusta ravintolat ja sallii alle 50 hengen kokoontumiset. Tässä tilanteessa mobiilisovellus olisi Ruotsalaisen mukaan tärkeä tunnistamaan niitä altistuneita, joita tartunnan saanut henkilö ei pysty nimeämään. Hän arvioi HS:lle, että altistuneita löydettäisiin ainakin 30 prosenttia lisää.

Sovelluksen käyttöönotossa kestää, koska siihen liittyy yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on arvioinut, että korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus olisi tiukoin ehdoin toteutettuna parempi kuin laajat yleisrajoitukset.