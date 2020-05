Särkänniemen toimitusjohtaja uskoo, että huvipuistoala on montaa muuta alaa paremmin valmistautunut poikkeustilanteeseen. Helsingin liikuntajohtaja ei vielä osaa sanoa, milloin kaupungin uimahallit ja maauimalat aukeavat.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä on ilahtunut, että huvipuistojen sallitaan avata ovensa kesäkuun alussa.

Avauspäivämäärää hän ei vielä lupaa, sillä käytännön toteutus turvallisen huvipuistokokemuksen osalta on harkinnassa. On vielä osin epäselvää, mitä toimia huvipuistoilta vaaditaan ja kuinka monta asiakasta puistoon pääsee samanaikaisesti.

– Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta, valtioneuvoston listauksessa todetaan.

Seppälä kertoo ymmärtävänsä, ettei valtioneuvostolta heti ensisijassa saatu tarkkoja ohjeita. Hän kehottaakin malttiin, eikä halua hoputtaa päättäjiä.

Osansa on ehkä sillä, että Särkänniemi on varautunut poikkeustiloihin hyvin. Seppälän mukaan huvipuistolla on useita suunnitelmia eri skenaarioiden mukaan.

Osa suunnitelmista on yksityiskohtaisempia, toiset yleistettävämpiä.

– Jonotusvälien pidentäminen, hygienian tehostaminen ja huvipuiston rajoitettu kapasiteetti liittyy kaikkiin suunnitelmiin, Seppälä kertoo.

Lisäksi huvipuistossa on pohdittu myös sitä, että ennestään tuntemattomia ei istutettaisi esimerkiksi samaan vaunuun vuoristoradassa.

Laitteisiin siis mentäisiin ”oman poppoon”, esimerkiksi perheen kanssa.

Uimastadionin avausajankohta ei ole vielä tiedossa.

Särkänniemessä odotetaan viranomaisten tarkempia tietoja, ennen kuin valikoidaan suunnitelmista paras.

– Nyt täytyy malttaa odottaa hetken aikaa, kun saadaan viranomaisilta lisäohjeita. Senkin jälkeen käymme viranomaisten kanssa keskustelua käytännön toteuttamisesta, eli avaamispäivämäärällä ei kannata vielä spekuloida.

Seppälä uskoo, että huvipuistoilla on monia muita toimialoja parempi valmius koronan aiheuttamiin poikkeusolosuhteisiin.

– Huvipuistojen toimintalogiikka lähtee normaalitilassakin turvallisuus edellä. Lisäksi meillä on kansainvälisessä kattojärjestössä todella hyvä asiantuntijoiden tekemä manuaali siitä, kuinka koronatilanteessa tulee toimia. Lähes kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin ollaan varauduttu, myös epidemiatilanteessa.

Euroopassa osa huvipuistoista on avautunut tai avautumassa ja Särkänniemi voi hyödyntää näiden käytännön kokemuksia omassa suunnitelmassaan.

Seppälän mukaan on helpotus, että huvipuisto voidaan avata. Se tukee niin paikallista elinvoimaa ja luonnollisesti voi pelastaa kesätyöntekijöiden kesätyöt ja pienentää koko huvipuiston taloudellisia tappioita..

Tärkeintä avaaminen on hänen mukaansa silti lapsien kannalta.

– Mutta onhan tämä tosi iloinen asia lapsiperheille. Huvipuistot ovat lapsiperheiden henkireikä.

Huvipuistoa ei kuitenkaan avata ennen kuin se on turvallista, Seppälä painottaa.

– Särkänniemi avaa vastuullisesti, turvallisuus, terveys ja lapset edellä!

Myöskään Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen ei halua vielä sanoa päivää, jolloin kaupungin uimahallit ja maauimalat aukeaisivat.

Ennen päätöksiä odotetaan tietoa viranomaisilla. Tämän jälkeen pääkaupunkiseudun kaupungit keskustelevat keskenään siitä, kuinka uimaloiden avaaminen voisi luonnistua.

Yhteiset sävelet ovat tärkeitä, sillä moni liikkuu kaupungista toiseen liikuntapalveluiden ääreen.

Loikkanen kuitenkin luottaa, että kesällä ainakin osa uimaloista on auki.

– Isoimmat haasteet kohdistuvat siihen, kuinka voidaan valvoa, että turvavälit pysyvät riittävinä ja ettei ihmisiä ole yhtäaikaisesti liikaa saunatiloissa tai altaassa, Loikkanen sanoo.

Hän sanoo, että suunnitelmat uimaloiden avaamiseksi tarkentuvat vielä. Selvää on, että ainakin siivoamista tullaan tehostamaan ja uijien määrää rajoittamaan.

– Onhan se selvää, ettei Uimastadionille voida hyvänä kesäpäivänä enää ottaa 5000 ihmistä.

Uimapaikkojen avaaminen tuo tullessaan iloisia uutisia myös kesätyöläisille.

– Korona keskeytti kesärekrytoinnit, mutta niitä on voitu nyt jatkaa.

Hallitus tiedotti myös, että 14. toukokuuta Schengen-alueen sisärajan voi ylittää työn tai muun tärkeän syyn perusteella. Ylen Aamussa tiistaina sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kuitenkin myönsi, ettei liikkumisen rajoittamiselle ole laillista perustetta.

Hän kuitenkin toivoi, ettei ulkomaille lähdettäisi. Ohisalo muistutti myös, ettei liikenneyhteyksiä toistaiseksi juuri ole ja painotti, että ulkomailta saapuva päätyy omaehtoiseen karanteeniin.

Rajavartiolaitos ei toistaiseksi voinut kertoa, kuinka rajavalvonta muuttuu rajoitusten muuttuessa. Rajavartiolaitos tulee tiedottamaan asiasta torstaina.