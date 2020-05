Lakkiaispäivä on 30. toukokuuta, mutta vielä silloin ei Olli Vapalahden mielestä kannata juhlistaa uusia ylioppilaita.

”50 on iso luku tässä vaiheessa.”

Hallituksen maanantai-iltaisen ilmoituksen mukaan Suomessa siirrytään 10 hengen kokoontumisrajoituksista 50 hengen rajoitukseen kesäkuun alussa.

Ylioppilaiden, muiden oppilaitosten ja ammattiin valmistuvien yleisin valmistujaispäivä on lauantaina 30. toukokuuta, vain kaksi vuorokautta ennen kokoontumisrajoitusten höllentämistä.

Moni valmistujaisjuhlia miettivä saattaa ehkä pohtia, voisiko kokoontumisrajoituksista pinnata parin päivän verran ja järjestää juhlat koulunsa päättävälle toukokuun lopussa virallisena päättäjäispäivänä.

Ei kannata. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan virologian osaston professori Olli Vapalahti suosittelee pidättäytymistä juhlista ja kehottaa kunnioittamaan viranomaisten määräyksiä.

– Niin harmillista kuin se onkin, niin tällaisia juhlia on syytä välttää. En ole viranomainen, mutta viranomaisten ohjeita kannattaa noudattaa ja toimia niiden mukaan, Vapalahti kehottaa.

Vapalahti kehottaa välttämään valmistujaisjuhlia vielä kesäkuussakin, vaikka kokoontumisrajoitukset lievenevät.

– Kysehän olisi tällaisista perinteisistä sukujuhlista. Jos tällaisia pidetään, niihin tulee yleensä ihmisiä eri puolilta Suomea. Paikalla on ihmisiä, jotka eivät ole nähneet toisiaan pitkään aikaan, ehkä vuosikausiin. Kun siellä vaihdetaan kuulumisia, porukka sekoittuu. Niistä tulee helposti pieniä viruslinkotapahtumia, Vapalahti näkee.

Virologian professori Olli Vapalahti ei lämpene kokoontumisrajoitusten lieventämiselle, koska ”skabaa ei ole vielä millään tavalla voitettu.”

Vapalahti myös huomauttaa, että perinteisesti valmistujaisjuhlat pidetään ahtaissa tiloissa sisällä, jolloin viruksella on otolliset olot levitä. Vapalahden mukaan pahin tilanne on, jos ahtaassa sisätilassa on pitkät ateriat, laulamista tai huutamista, ”joissa sylki leviää”.

Jos joku ehdottomasti haluaa järjestää hyvin pienimuotoiset juhlat valmistuvalle juuri 30. toukokuuta, Vapalahti suosittelee tekemään sen ulkosalla.

– Kokoontumisia voi toteuttaa eri tavoin. Ulkoilma on ehdottomasti sisätiloja parempi. Jos juhlat on pakko järjestää, tartuntoja voi välttää juhlistamalla ulkona, pitämällä riittävää etäisyyttä eikä perheen ulkopuolisten kesken kasvomaskikaan ole pahitteeksi.

Henkilökohtaisena mielipiteenään Vapalahti sanoo, että hän suhtautuu penseästi kokoontumisrajoitusten lieventämiseen koskemaan 50 hengen kokoontumisia.

– Tätä skabaa ei ole voitettu vielä millään tavalla. 50 on iso luku tässä vaiheessa. Tavoitteena on kuitenkin pyrkiä välttämään viruksen leviäminen, ei pyrkiä lisäämään sitä, Vapalahti mietti.