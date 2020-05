Ilta-Sanomat kokosi keskeisiä asioita, jotka kannattaa pitää mielessä, kun on laatimassa testamenttia.

Koronaviruspandemia on vilkastuttanut suomalaisten halua laatia testamentti. Ilta-Sanomien soittokierros pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun lakiasiaintoimistoihin paljasti, että maaliskuun alkupuolelta saakka testamentteja on tehty tavallista enemmän.

Video yllä: Videotestamentti voi pelastaa perintöriidalta.

Nousu ympäri Suomea on kutakuinkin 20 prosentin luokkaa.

– Kun koronapandemia alkoi, määriin tuli selvä piikki. Sittemmin testamenttien määrä on tasaantunut normaaleihin mittoihin, mutta toimeksiantoja tulee kuitenkin jatkuvasti, varatuomari Elina Pajula helsinkiläisestä asianajotoimistosta Legistumista sanoo.

Samaa sanoo tamperelaisen lakiasiaintoimiston Jyrki Jokisen omistaja ja yrittäjä, varatuomari Jyrki Jokinen.

– Jos testamentteja tuli aikaisemmin noin kahdeksan kuukaudessa, nyt niitä laaditaan toistakymmentä. Lisäksi pitää muistaa, että ikäihmiset eivät tule tällä hetkellä tekemään papereita. Yhteydenotot ja tiedustelut ovat kuitenkin lisääntyneet, joten odotettavissa on uusi piikki, kunhan karanteenirajoitukset puretaan, Jokinen ennustaa.

Ilta-Sanomat kokosi soittokierroksen perusteella kymmenen keskeistä seikkaa, jotka kannattaa pitää mielessä testamenttia laatiessa ja joiden ansiosta oman varallisuuden voi osoittaa oikeille tahoille.

1. Ymmärrä, mitä olet tekemässä

Testamentin tekijän täytyy ensin ymmärtää, mitä on tekemässä. Hänellä pitää olla oma ajatus, miten hänen omaisuutensa aikanaan jaetaan ja mikä lopputulos on.

Testamentilla voi päättää omaisuutensa jakamisesta kuoleman jälkeen.

Oma ajatus pitää pystyä myös muodostamaan omasta vapaasta tahdosta – ei niin, että testamentin tekeminen on puolison, lasten tai jonkun muun tahto.

– Välillä näkee pareja, joista toinen osapuoli on voimakkaasti hallitseva. Hän saattaa sanoa, miten me haluamme tehdä testamentin. Silloin täytyy selvittää, onko testamentin tekeminen myös toisen tahto ja onko tahdonmuodostus tapahtunut riippumattomasti, lakimies Kaisa Mähkä turkulaisesta asianajotoimistosta Kailiala & Palosta sanoo.

2. Selvitä vanhat asiat

Vanhat parisuhdesotkut kannattaa setviä alta pois ennen testamentin tekoa.

– Jos avioeron jälkeen ositus on jäänyt aikanaan tekemättä, voi käydä niin, että vainajan entinen puoliso paukahtaa kuolinpesään osakkaaksi, ja hänellä on käytössään päätösvaltaa kuolinpesässä. Se voi olla varsin ikävä tilanne, Mähkä sanoo.

Mähkän mukaan on myös vaarana, että setvimättömät asiat kuten jakamattomat kuolinpesät voivat nivoutua päällekkäin monimutkaiseksi ”himmeliksi”, jonka selvittäminen voi olla hyvin työlästä jälkikäteen.

3. Omien lasten oikeus

Rintaperillisten oikeudet ovat vahvat. Perintökaaren mukaan rintaperilliset tulevat perimisjärjestyksessä ensimmäisenä.

– Rintaperillisiksi lasketaan kaikki omat lapset, myös aikaisemmista suhteista tai yksittäisen illan hurvittelusta. Heidän oikeuttaan perintöön ei pysty kokonaan poistamaan, Pajula muistuttaa.

Jos testamentissa rintaperillinen syrjäytetään, kannattaa varautua siihen, että rintaperillinen vaatii lakiosansa, joka rintaperillisellä on aina oikeus vaatia ja saada. Jos lakiosavaatimus esitetään, kuolinpesän osakkaiden tulee se muista testamenttimääräyksistä huolimatta täyttää.

Lapsi on aina oikeutettu vanhempiensa perintöön.

Ellei mitään määräyksiä ole tehty, koko omaisuus menee rintaperillisille.

– Jos tätä haluaa testamentilla muuttaa, rintaperillisillä on aina oikeus 50 prosenttiin omaisuudesta. Sitä ei voi testamentilla määrätä toisin. Toisesta 50 prosentista voi määrätä sitten haluamallaan tavalla. Kun rintaperilliset ovat saaneet osansa, lopun voi testamentata vapaasti vaikka kulkukissoille, Pajula kuvaa.

4. Aviopuolison osa

On hyvin yleinen harhaluulo, että puoliso saa aina puolet toisen kuollessa. Aviopuoliso ei varsinaisesti peri mitään, jos vainajalla on lapsia tai perittävä testamenttaa rintaperillisten lakiosan jälkeisen 50 prosentin osuuden toisaalle.

Perimystä voi kuitenkin halutessaan muuttaa puolisoiden keskinäisellä testamentilla.

Ilman testamenttiakin leskelle jää kuitenkin aina elinikäinen hallintaoikeus avioparin viimeiseen yhteiseen kotiin ja sen irtaimistoon, vaikka leski ei olisi omistanut talosta tai huoneistosta rahtustakaan.

Aviopuolisolla on perinnönjaossa paljon vahvempi asema kuin avopuolisolla.

– Olen monille testamenttia tekeville todennut, ettei välttämättä ole tarvetta keskinäiselle testamentille. Siitä viimeisestä yhteisestä kodista lapset eivät voi lähtökohtaisesti häätää leskeä ulos, Mähkä painottaa.

Haastava tilanne voi kuitenkin olla edessä siinä kohtaa, jos leski haluaisi myydä yhteisen kodin ja muuttaa pois.

– Jos leskellä on asuntoon pelkkä hallintaoikeus ja jos leski haluaa myydä asunnon, myynti vaatii perillisiltä suostumuksen. Jos perilliset eivät asunnon myyntiin suostu, leski on sidottu asuntoon, HOK-Elannon Lakipalvelujen tiiminvetäjä, lakimies Katja Riekki sanoo.

Leski voi vapaaehtoisesti luopua hallintaoikeudestaan ja muuttaa asunnosta pois, mutta siinä vaiheessa hän menettää lakisääteisen asumissuojansa. Tällaiset tilanteet voidaan välttää laatimalla eloon jääneen puolison hyväksi testamentti.

Vain jos avioparilla ei ole yhteisiä lapsia – eikä niitä ole menehtyneen edellisistä suhteistakaan – aviopuoliso perii koko omaisuuden. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät rinnastetaan aviopuolisoihin.

5. Avopuoliso heikoilla

Avopuolison osa perimisjärjestyksessä on hyvin turvaton. Avopuoliso ei ilman testamenttia peri mitään ja jää täysin ilman turvaa, vaikka pariskunta olisi pitänyt yhtä kymmeniä vuosia.

Avopuolisoiden on tehtävä testamentti, mikäli he haluavat, että puoliso perii omaisuuden toisen kuollessa.

Jos avopari esimerkiksi asuu kodissa, jonka menehtynyt on omistanut kokonaan, avoleski voi jäädä kodittomaksi hyvinkin nopeasti, jos perijät niin päättävät.

IS:n haastattelemat asianajajat kertoivat, että sellaisiakin tapauksia on ollut. Jopa hyvin pitkien suhteiden jälkeen.

– Aviopuolisoilla on se suoja, mitä perintökaari asunnon hallinnasta sanoo. Avopuolisoilla tällaista ei ole, Pajula huomauttaa.

6. Verot

Testamentin laatimisellakin voi tehdä verosuunnittelua. Alle 20 000 eurosta ei mene perintöveroa, ja perintöveroprosenttiin vaikuttaa paitsi perittävä summa myös se, miten läheinen omainen on.

Lapset, lastenlapset ja siitä alenevaan polveen sekä aviopuoliso ja avopuoliso – jos avoparilla on suhteestaan yhteinen lapsi – verotetaan ensimmäisessä veroluokassa, kaikki muut toisen veroluokan mukaan.

Ensimmäinen veroluokka lähtee 20 000 eurosta (veroprosentti 7) ja nousee asteittain niin, että yli miljoonan euron perinnöstä veroprosentti on 19. Toisen veroluokan lähtöprosentti on 19 ja katto 33.

7. Vapaus valita

Rintaperillisille menevän lakiosan jälkeen testamentilla voi määrätä lopusta omaisuudestaan täysin vapaasti, kunhan se vain on lakien ja hyvien tapojen mukaista.

Ihmiset testamenttaavat omaisuuttaan esimerkiksi terveydenhoidon hyväksi muun muassa syöpätutkimukseen tai sydänsairaille. Osa haluaa määrätä omaisuuttaan testamentilla eläinten hyväksi, vaikkapa eläinsuojeluyhdistyksille tai löytöeläinten hyödyksi tai urheiluseuroille tai yleishyödyllisille yhdistyksille.

Moni haluaa testamentissaan tukea esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten toimintaa.

Rintaperillisille kuuluvaa lakiosaa lukuun ottamatta testamentin laatija saa itse päättää, kenelle omaisuutta jaetaan ja kuka jätetään ulkopuolelle.

– On joskus käynyt niinkin, että testamentilla on haluttu tietoisesti satuttaa jotakuta. On haluttu iskeä tikari selkään vielä viimeisellä hetkellä, 25 vuotta varatuomarina Jokinen sanoo.

Testamentilla on myös mahdollista sulkea omien lasten tulevat puolisot pois perinnönjaon ulkopuolelle.

– Testamentin laatijat haluavat yleensä aina näin. Jos lapselle tulee avioero, ei haluta, että perintö menee osaksi osituksessa jaettavaa omaisuutta, varatuomari Hannu Luukkonen Oulusta sanoo.

8. Konkretiaa mukaan

Testamentissa ilmoitetaan hyvin usein jako-osuuksia vain prosentti- tai murtolukuina. Testamentilla voi hyvin määrätä myös konkreettisista esineistä tai tavaroista.

Isoimpien kokonaisuuksien testamenttaaminen jollekin tietylle henkilölle voi olla jopa kannattavaa. Jos esimerkiksi asunto-osakeyhtiö testamentataan usealle eri hengelle, jotka yhdessä hallitsevat ja päättävät siitä, omistajat voivat ajautua rajuihinkin erimielisyyksiin sen kohtalosta.

Osakehuoneisto on tyypillinen asia, joka voidaan mainita testamentissa.

– Jos perheen yksi lapsista viihtyy perheen kesämökillä selvästi muita paremmin ja esimerkiksi auttaa mökin kunnossapidossa, voi olla luonnollista, että kesämökki testamentataan hänelle. Joku toinen voi sitten saada asunto-osakkeen tai osakesalkun. Tällä voidaan välttää monta riitaa, Mähkä sanoo.

Testamentti voi koskea myös eläintä.

– Muistan tapauksen, jossa rotukissa määrättiin testamentilla tietylle henkilölle ja vielä rahaa päälle kissan hoitoon, Riekki kuvaa.

Jottei testamentista tulisi mahdottoman pitkää, jossa luetellaan perittävän jokainen tavara, Riekki suosittelee muutaman ydinkohdan jälkeen ”kaatopykälää”, jossa loput omaisuudesta menee halutulle taholle.

9. Ei kahta samanlaista

Testamentin sisältö ja sitä kautta sen seuraukset ja vaikutukset tulee tarkastella tapauskohtaisesti, koska kahta samanlaista tapausta ei ole olemassa.

Ystävältä kopioitu testamentti voi johtaa omalla kohdalla yllätyksellisiin ja täysin odottamattomiin vero- tai muihin seurauksiin.

Jokaisen osalta on testamenttia laadittaessa pohdittava erikseen, millä kaikilla seikoilla on vaikutusta omaisuuden jakaantumiseen.

10. Ei pyhä dokumentti

Jokinen sanoo, että ihmisillä on joskus mielikuva, että testamentin voi tehdä vain kerran elämässään. Se ei pidä paikkansa.

Jokinen jopa suosittelee, että elämän varrella tehtäisiin 2–3 testamenttia – aina kun elämäntilanne muuttuu merkittävästi.

– Testamentti ei ole pyhä dokumentti. Uudella testamentilla voi aina kumota aikaisemmin tehdyn, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan paras paikka säilyttää testamentti on pankin tallelokero. Jos testamenttia haluaa säilyttää kotona, lähimmille omaisille on syytä kertoa, mistä se löytyy.

Vierailukiellot toivat mutkia matkaan

Testamentin laatimisessa on tarkat muotovaatimukset.

Testamentin teksti voidaan kyllä laatia puhelinkeskustelun tai sähköpostikirjeenvaihdon perusteella, mutta testamentti pitää allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan ja testamentin laatijan läsnä ollessa.

Se tarkoittaa sitä, että vierailukieltojen takia muun muassa sairaaloissa tai vanhainkodeissa ei tällä hetkellä voida tehdä kirjallisia testamentteja.

Yksi IS:n haastattelemista lakimiehistä tietää tältä keväältä tapauksen, jossa testamentti jäi tekemättä ennen kuin henkilö ehti kuolla. Kyse ei ollut koronaviruspotilaasta.

Sairaaloiden ja vanhainkotien vierailukiellot koskevat myös testamentin laatijoita.

Vaikka posti voisi hyvin toimittaa testamentin sairaalaan, testamentin laatija ja todistajat eivät pääse todistamaan allekirjoitusta. Hoitohenkilökunta ei useimmissa tapauksissa voi toimia todistajana työnantajan kehotuksesta, koska hoitajan ja hoidettavan välillä on vahva auktoriteettisuhde.

Ääritilanteessa lainsäädäntö sallii hätätilatestamentin teon. Silloin muotovaatimusten ei tarvitse toteutua.

Hätätilatestamentti voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesti tehtäessä paikalla on oltava kaksi esteetöntä todistajaa. Kirjallinen hätätilatestamentti on oltava testamentin tekijän itsensä kirjoittama ja allekirjoittama. Kirjallinen hätätilatestamentti voidaan tehdä tarvittaessa myös ilman todistajia.