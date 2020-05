Husin toimitusjohtajalta tärkeä viesti maskeista – ”Jos joku käyttää maskia...”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri päivitti koronavirustilannetta tiistaina iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen vastasi tilaisuudessa myös monia kansalaisia askarruttaneisiin kysymyksiin hengityssuojainten käytöstä osana tartuntojen estämistä.

Tuomisen mukaan tärkein maskeihin liittyvä viesti on, että niiden käyttö ei poista tarvetta muille varotoimille, kuten hygieniasta huolehtimiselle ja etäisyyksistä huolehtimiselle.

– Jos joku käyttää maskia, ei se ole viesti siitä, että saa käyttäytyä löperömmin näissä aikaisemmissa ohjeissa, Tuominen sanoi.

Monet maat ovat ehtineet jo tekemään suosituksia maskien käytöstä eri tilanteissa.

– Meillä Suomessa on se iloinen tilanne, että tartunnan riski on meillä pienempi kuin muualla, väljemmät etäisyydet ja parempi tautitilanne, Tuominen totesi.

– Maskit eivät ole huonoja, niistä on myös hyötyä. Maski suojaa ensisijaisesti oireetonta henkilöä tartuttamasta muita. Tällainen henkilö on riski muille, ja silloin maskin käyttö auttaa.

Tuomisen mukaan tällä hetkellä tärkeintä on varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaisille riittää kasvosuojia.

– Niistä me tiedämme, että emme ole vielä niin paljon vedenpinnan yläpuolella, että voisimme olla varmoja näiden maskien riittämisestä.

Kansalaiset voivat Tuomisen mukaan halutessaan käyttää hengityssuojia.

– Maskeja saa käyttää ja voi käyttää. Myös kangasmaskeja voi käyttää omalla vastuulla ja maalaisjärkeä käyttämällä.

Ilta-Sanomat kysyi tilaisuudessa HUS:n johdolta, tulisiko myös Suomessa ottaa käyttöön maskisuositus ja estäisivätkö ammattilaisten käyttämiä suojaimia heikomman suojan tarjoavat ”kansanmaskit” viruksen tarttumisen. Infektiolääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi tällaisten maskien suojaavuuden voivan olla jopa 70–80 prosentin luokkaa, kun puhutaan pisaroiden leviämisestä.

– Tällaisten maskien tarkoituksena on estää oireettomia henkilöitä tartuttamasta muita. Suomessa ei ole vielä kansallista linjausta tästä asiasta, mutta STM on tätä linjausta tekemässä.

Tuominen vastasi myöhemmin kysymykseen, tulisiko Suomessa antaa edes lievä suositus maskien käyttöön jo tässä vaiheessa esimerkiksi tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä. Tuomisen mukaan meillä epidemian tilanne on sellainen, että tartuntojen määrä on vähäinen.

– Tältä alueelta on löydetty noin 50 päivässä, ja useimmat ovat olleet perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Riski saada tällä alueella tartunta on pieni.

Tuomisen mukaan tilanteet, joissa paljon ihmisiä pakkautuu lähelle toisiaan, on luonnollisesti erilainen. Jokainen voi näissä tilanteissa käyttää omaa harkintaansa ja maalaisjärkeään.

HUS: toimitusjohtaja Juha Tuominen.

– Yleistä maskisuositusta ei ole syytä antaa, koska meillä ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista näyttöä sille. Toisaalta meillä ei ole mitään syytä estää ihmisiä käyttämästä maskeja tilanteessa, jossa he itse kaiken tämän tiedon perusteella kykenevät arvioimaan, onko se paikka vaikkapa liian tiheä.

Tuominen muistutti tilaisuudessa säännöistä, joiden noudattaminen on erittäin tärkeää koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Virukseen viittaavia oireita saavien on syytä pysyä poissa ihmisten ilmoilta, vaikka nämä oireet olisivat lieviäkin.

– Tällaisen henkilön on pidettävä huoli siitä, ettei hän vahingossa tartuta muita, eli lähtökohtaisesti pysyy kotona, Tuominen sanoi.

Hänen mukaansa koronatesteihin pääsee nyt matalalla kynnyksellä. Testeihin on syytä myös mennä, jotta mahdolliset tartunnat kyetään jäljittämään ja tartunnan saaneet eristämään.

– Tämä tulee olemaan jatkossakin kriittinen osa tässä pandemiassa eteenpäin menemistä ja selviämistä.

Myös hygieniasäännöt on Tuomisen mukaan tärkeää muistaa jatkossakin.

– Lähikontaktien vähentäminen ja välttäminen on yhä jatkossakin tärkeää, niin siihen saakka, kun näitä rajoituksia puretaan kuin siitä eteenpäinkin.