”Tämä on se tavallisin tarina” – Ulla Järvi ja Jani Nuolimo kertovat omasta kokemuksesta, millaista on sairastua koronaan ja parantua siitä

Ulla Järvi ja Jani Nuolimo ovat koronan sairastaneita suomalaisia, jotka muistuttavat että valtaosa paranee vakavasta taudista.

Yksi puhelinsoitto toukokuun ensimmäisenä maanantaina päätti salolaisen Ulla Järven 16 vuorokautta kestäneen koronaeristyksen.

– Avoterveydenhuollon ylilääkäri soitti ja purki eristyksen. En uskalla sanoa, olenko ihan täysin parantunut, mutta ainakaan en enää tartuta, Järvi sanoo toiveikkaasti.

Hän on yksi tuhansista tietoisesti koronan sairastaneista suomalaisista, joiden tarinoita on epidemian tässä vaiheessa vielä melko vähän kuultu. Pääpaino on ollut epidemian leviämisen kuvaamisessa.

Ulla Järvi sai tartunnan mieheltään, joka puolestaan oli saanut tartunnan töissä pääsiäisen alla. Oireet alkoivat kiirastorstaina.

Ulla Järven paluu arkeen alkaa peruskuntoa ravistelleen sairauden ja eristyksen jälkeen haparoiden kuin kevään ensimerkkien tulo pihanurmella. Siellä on kasassa ensimmäisten toipilaspäivien aikana haravoituja oksia.

Järvi on Salon seudun koronapotilas numero 43. Asia on selvinnyt THL:n kuntakohtaisia tartuntatautitilastoja seuraten.

– Sieltä tähänastisten todettujen tartuntojen loppupäästä. Minun jälkeeni Salon alueella on todettu vain kolme uutta tartuntaa. Se ehkä kertoo, että viruksen leviäminen on talttumassa, hän sanoo.

Kuluneet viikot ovat opettaneet varovaisuuteen, sillä tauti on sahannut edestakaisin. Kun yksi oire on poistunut, tilalle on tullut toinen.

– Se kuuluu taudin kuvaan. Toipumista on edeltänyt notkahduksia, ja olen terveydenhuollon kanssa käydyn tiiviin yhteydenpidon ansiosta ymmärtänyt sen olevan tavallista.

Koska taudin kulkuun kuuluu erilaisia vaiheita, joista osa voi olla vielä edessä esimerkiksi vaikean allergiakevään muodossa, Järvi ei halua sanoa, että on pelastunut koronalta. Pitkä työkokemus lääketieteen toimittajana on antanut tiettyä perspektiiviä sairauden omakohtaiseen kokemiseen ja erittelyyn.

– Toipumassa ollaan yhä, mutta tauti on lusittu ja viruttu sohvalla, hän sanoo.

Järvi kokee olevansa hyvin tyypillinen koronapotilastapaus, vaikka hänen kaltaisiensa kohtalo ei murtaudukaan lehtien etusivuille ja tv:n uutis­lähetyksiin.

Niiden välittämään kuvaan koronan kokenut entinen potilas sanoo olevansa jo hieman väsynyt.

– Siellä on kuvia hengityskoneissa olevissa potilaista tai ruumisarkuista. Suuren valtaosan kohdalla tilanne on kuitenkin toinen. Tauti sairastetaan pois ja palataan pikkuhiljaa arkeen, hän sanoo.

Järvi sai tartunnan mieheltään, joka ilmeisesti työtehtävissä oli saanut tartunnan töissä pääsiäisen alla. Oireet alkoivat kiirastorstaina. Lopulta oli mentävä lääkäriin.

– Kova kuume, 38,5 astetta. Kipeä olo ja hengenahdistusta, hän muistelee.

Koska veren happipitoisuus oli hyvä ja keuhkot toimivat, koronatestiä ei otettu.

Kun puolisolla todettiin testin perusteella koronatartunta, päätti myös Ulla Järvi ajaa drive-in -testiin.

– Olin siinä vaiheessa melko varma, että olen myös saanut tartunnan. Ja niinhän se oli.

Covid-19-taudissa on Järven mielestä pelottavaa se, että perustervekään ei voi etukäteen tietää, millä vakavuudella virus elimistöön iskee.

– Itse olen perusterve ja sairastin vatsakoronan, jossa wc-paperin loppuminen on todennäköisempi seuraus kun hengen menetys. Mutta olisi voinut olla toisinkin. En haluaisi puhua tyyliin taistelin ja voitin koronan, kun eihän se asia ole niin. Parantuminen ei ole tahdon asia, Järvi sanoo.

Suomen tiedetoimittajain liiton pääsihteeri Ulla Järvi sairasti koronan.

Koronavirukseen etenemiseen liittyvästä suuresta sattumanvaraisuudesta huolimatta, olisi silti tärkeä kertoa viestiä, että valtaosa paranee.

– Tämä on se tavallisin tarina. Ja tuo toivoa niille, jotka sairastavat.

Se olisi erityisesti viranomaisten tehtävä, jotka tasapainoilevat vaikean yhtälön kanssa: pitää kertoa riskeistä, mutta olla sortumatta liioitteluun. Tartuntatauteja kohtaan tunnettu pelko leviää joka tapauksessa tehokkaasti.

– Se on luolamiehen geeneissä, että niitä säikähdetään. Se pelko on turvannut ihmislajin selviämistä ihan samalla tavalla kuin pahanhajuisen ruuan tai veden välttely, Järvi arvelee.

Koronakriisin keskellä luolamiehen käyttäytyminen on nostanut päätään ihan oikeastikin.

– Kun erään sukulaismiehen tuttava vahingossa aivasti kaupassa, joku tuntematon heitti häntä juustopalalla, Järvi naurahtaa.

– En moiti heitä, joilla pelko on päällä. Mutta ehkä tuollainen käytös on merkki siitä, että meidän pitäisi ryhtyä puhumaan julkisuudessa jo toistakin viestiä, kuin sitä, mitä illasta toiseen välittyy.

Omalla kohdallaan Järvi palasi koronan jälkeiseen arkeen maanantaina.

– Ehkä tänään uskaltaudun kauppaan. Siellä ei ole tullut käytyä kolmeen viikkoon. Ensimmäisiä askelia tiellä arkeen, koronasta toipuva Järvi sanoo.

Ex-maajoukkuemies Jani Nuolimo, 46, sairasti neljä viikkoa

Suomen lentopallomaajoukkueessa 1990-luvun lopulla pelannut Jani Nuolimo sairastui koronavirukseen maaliskuun lopussa. Nuolimon vaimo sai oireet ensin ja Nuolimo kolme vuorokautta sen jälkeen.

– Minulla tulivat ensimmäiset oireet 25. maaliskuuta, ja heti seuraavana päivänä nousi kuume. Kuumeilu jatkui reilut kaksi viikkoa aina 14. huhtikuuta saakka. Oireena oli myös päänsärky. Päätä särki monta päivää putkeen, Lohjalla asuva 46-vuotias Nuolimo kertoi Ilta-Sanomille.

– Myös haju- ja makuaistini katosivat kokonaan. En ole koskaan aikaisemmin kokenut sellaista, että en maistanut mitään. Tuntemuksia oli myös keuhkoissa, mutta minulla ei ollut sellaisia hengitysvaikeuksia kuin vaimolla oli.

Väinö- ja Elmeri-kissat (musta) olivat Jani Nuolimon ”aktiivisia hoitajia” taudin aikana.

Kuumeilun päättymisestä meni vielä viikko, ennen kuin viimeisetkin oireet katosivat ja Nuolimo koki parantuneensa. Vaikka tauti ei moneen muuhun verrattuna ollut rankimmasta päästä, tauti jylläsi silti Nuolimonkin elimistössä kaikkiaan noin neljä viikkoa.

Nuolimolla ja hänen vaimollaan todettiin koronavirus laboratoriotesteissä. Karanteeniaikana asuminen omakotitalossa nousi isoon arvoon.

– Sai olla ulkonakin välillä. Meillä on matkaa lähimpään naapuriin noin 200 metriä. Kerrostalossa olisi jäänyt kokonaan neljän seinän sisään, Nuolimo kuvaa.

Vaikka Nuolimo on ollut jo parisen viikkoa täysin oireeton, taudin vaikutukset näkyvät elimistössä yhä.

– Olo ei ole ihan normaali vieläkään. Kunto ei ole täysin palautunut. Aika helposti hengästyy edelleen, jos tekee jotakin. Tässä alkaisi kuitenkin olla omakotitalon pihahommien aika, Nuolimo kuvaa.

Nuolimo sanoo, että hän ei kokenut missään vaiheessa sairauttaan ”kuolemanpelkoa”.

– Silloin oli vähän huolen aihetta, kun kurkku alkoi kipeytyä. Kävi mielessä, alkaako virus mennä keuhkoihin.

Nuolimo oli kohtuullisen varma heti alusta pitäen, että sairastumisessa ei ole kyse normaalista flunssasta.

– Olin heti sitä mieltä, että koronaa tämä on. Meillä oli ollut pieni kontakti Espanjasta tulleisiin tuttuihin, kun olimme vieneet heille ruokaa.

Nuolimo palasi työelämään 500 hengen paperitehtaalle puolitoista viikkoa sitten.

– Olen mennyt sinne säikyttelemään ihmisiä, Nuolimo virnistää.

– No ei vaiskaan... Todellisuudessa olen kertonut avoimesti sairastaneeni koronan ja antanut työnantajallekin luvan kertoa siitä muille.

Nuolimo on sitä mieltä, että mediassa koronavirusta on kärjistetty aika rankasti.

– Sen kerrotaan olevan vaarallinen vain ikäihmisille ja että perusterveet eivät sairasta tautia kovin kovaa, vain pieni prosentti 3–4 päivän kuumeen tai sinne päin. Kyllä se voi olla paha sairaus tällaiselle normaalikuntoisellekin, urallaan 198 ottelua lentopallon pääsarjassa pelannut Nuolimo tähdentää.