Tehohoitopotilaiden määrä on tippunut eiliseen verrattuna yhdellä ja sairaalassa olevien potilaiden määrä kahdella.

Suomessa on todettu kuusi uutta koronakuolemaa. Kuolemia on yhteensä 246.

Tehohoidossa on 48 potilasta ja sairaalahoidossa yhteensä 195 potilasta. Tehohoitopotilaiden määrä on tippunut eiliseen verrattuna yhdellä ja sairaalassa olevien potilaiden määrä kahdella.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 98 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3 500.

Tehohoidossa olleista potilaista 60 prosentilla on ollut jokin pitkäaikaissairaus Tartuntatautirekisterin lääkärin ilmoitusten perusteella. Tieto perustuu 91 tehohoidetun potilaan tietoihin.

Toistaiseksi 201 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa on kertynyt 246 henkilöstä: Menehtyneistä 20 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 30 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 49 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosentti kotona tai muualla.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla (yli 90 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Suomessa on nyt 5 412 varmistettua koronavirustartuntaa, joista uusia on 85. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina uudet tiedot Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista. Uudet tapaukset kasvoivat maanantaista, jolloin niitä oli 73.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartuntoja on nyt 2 018. Kasvua maanantain lukemaan Helsingissä on 29 tartuntatapausta.

Helsingin jälkeen eniten tartuntoja on Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on nyt 589 ja Vantaalla 587. Yli sata tartuntaa on myös Turussa, 146, ja Tampereella, 130.

Muista kaupungeista yli 90 tartuntaa on Jyväskylässä ja Järvenpäässä. Jyväskylässä tartuntoja on 99 ja Järvenpäässä 95.

Pohjois-Suomessa Oulussa varmistettuja koronavirustartuntoja on 89.