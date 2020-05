Kun kova höpöttäjä alkaa puhua, näin laajalle aerosolipilvi leviää – katso tutkijoiden havainnollinen video

Jos ihminen puhuu jatkuvasti vähänkin pidemmän ajan, aerosolipilvi täyttää koko huoneen. Alustavien tulosten mukaan virusta kantavat aerosolihiukkaset voivat leijua lähellä hengityskorkeutta pidempään kuin aiemmin on uskottu.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorisen mukaan ihmisen puhuessaan uloshengittämä aerosolipilvi on hyvin samantyyppinen ongelma kuin tupakansavun leviäminen jossakin tilassa.

Yllä olevalla videolla tutkijat mallittavat puhujan aerosolipilven leviämistä. Video julkaistiin ennen vappua informaatioksi viruksen leviämisestä kohtaamisissa.

– Suljetut sisätilat ovat leviämisen kannalta pahimpia. Aerosolit leviävät isossakin huoneessa miltei joka nurkkaan, aivan kuten tupakansavu ja -haju.

– Tarkoitamme aerosolilla pientä, esimerkiksi mitä tahansa alle 30 mikrometrin kokoista pisaraa, joka kuivuu hyvin nopeasti suusta poistuessaan ilmassa leijailevaksi aerosolihiukkaseksi, Vuorinen sanoo.

– Huoneen tuulettaminen auttaa hyvin samalla tavalla kuin tupakansavunkin kohdalla, sillä aerosolit liikkuvat ilmavirran mukana. Mutta jos läsnä on useampi ihminen, mahdollisesti viruspitoisia aerosoleja syntyy huoneeseen koko ajan, vaikka tilaa tuuletettaisiinkin.

Puhujan uloshengityksen mukana leviävä aerosolipilvi täyttää tilan.

Laaja tieteellinen yhteistyö

Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet koronaviruksen kulkeutumista ja leviämistä ilmassa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n supertietokoneella tehtyjen 3D-virtaussimulointien avulla.

Tutkijat kertovat, että aiemman tutkimustiedon valossa aerosoleja voi syntyä muutaman minuutin puhumisen aikana satoja tai tuhansia, eikä niitä voi erottaa paljaalla silmällä.

Aerosolihiukkaset voivat leijua lähellä hengityskorkeutta pidempään kuin aiemmin on uskottu.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että koronavirus selviytyy ilmassa tartuttamiskykyisenä Jos aerosolit sisältävät koronaviruksia ja jos aerosoleja hengittää riittävän pitkän aikaa, tartunnan mahdollisuus kasvaa.

THL kuitenkin muistuttaa, että uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. THL:n ohjeiden mukaan uudelta koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Ensisijaisesti kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Koronaviruksen tarttumista ilmateitse tutkitaan nyt maailmalla. Toistaiseksi tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia, eikä aerosolien tartuttavuutta ole pystytty näyttämään toteen.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoi viime viikolla Ylellä, että koronaviruksen leviäminen ilmatartuntoina on edelleen epävarmaa. Julkunen arvioi, että kahden metrin turvaväli yhdistettynä hyvään käsi- ja yskimishygieniaan on todennäköisesti riittävä varotoimi.

– Meillä ei oikeastaan ole näyttöä siitä ilmatartunnasta. Sitä on spekuloitu hirveän paljon, mutta kävin läpi kirjallisuuden, eikä siellä ole yhtään varmaa tapausta, jossa on tutkitusti osoitettu, että tällainen ilmatartunta on tapahtunut, Julkunen sanoi tuolloin.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kommentoi asiaa IS:lle lauantaina. Hän toppuuttelee Julkusen tavoin huolta koronaviruksen leviämisestä ilmateitse. Hänen mukaansa koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana ja jonkin verran pintojen kautta kosketustartuntana. Hän ei pidä viruksen leviämistä ilmateitse arkielämässä kovinkaan todennäköisenä.

Aerosolitartuntojen riski on Puumalaisen mukaan ollut tiedossa jo pitkään, mutta se on kohdistunut lähinnä sairaalojen teho-osastoihin ja ylähengitysteille tehtäviin kirurgisiin toimenpiteisiin. Nyt tutkitaan, voiko virus tarttua ilmateitse myös terveydenhuollon ulkopuolisessa ympäristössä kuten esimerkiksi kaupassa. Puumalainen ei pidä tätä todennäköisenä.

– Kuten aina, tästäkin on tutkimusnäyttöä puolesta ja vastaan. Kannattaa rauhassa odotella lisätutkimuksia, ennen kuin tästä lähtee vahvoja mielipiteitä muodostamaan, Puumalainen toteaa.

Puumalainen ei ole halukas spekuloimaan, mitä tapahtuisi, jos koronaviruksen todettaisiin leviävän nykykäsitystä helpommin. Hänen mukaansa koronan torjunnan kannalta ei ole ilmaantunut uutta tietoa, joka täytyisi huomioida tämän hetkisissä ohjeissa.

– On tiedossa, että pääasiallinen tartuntareitti on joka tapauksessa pisaratartunta ja koronan R0-luku (tartuttavuusluku) on suhteellisen hyvin tiedossa. Ilmateitse tarttuvilla taudeilla, kuten tuhkarokolla, tartuttavuusluku on viidestä kymmeneen kertaa korkeampi.

”Ilmateitse leviämistä ei voi sulkea pois”

Lopullinen päätarttumismekanismi, esimerkiksi hengityksen tai kosketuksen kautta, jää tyypillisesti epäselväksi. Näin on myös perustautien, kuten influenssa A:n tapauksessa.

Näin ollen tieteellistä näyttöä koronaviruksen leviämismekanismeista ja niiden suhteellisista merkityksistä, on lopulta haastavaa saada.

– Virtausfysiikan, aiempien tutkimusten ja julkisuudessa olleiden esimerkkitapausten perusteella ilmateitse leviämistä ei voi missään nimessä sulkea pois tämänhetkisen tiedon valossa, Vuorinen sanoo jämäkästi.

Vuorinen muistuttaa, että Aalto-yliopiston vetämän monitieteellisen tutkimuskonsortion alustavat tulokset antavat lisäymmärrystä sille, miksi fyysiset tapaamiset ovat niin ongelmallisia tartuntojen kannalta.

– On hyvä tuoda esille ilmiöiden näkymättömyys. On mahdollista, että virus kulkeutuu myös silmälle näkymättömän aerosolin mukana.

Lyhyet tapaamiset ja pitkät etäisyydet

Vuorinen kehottaa välttämään turhia tapaamisia, sillä se ehkäisee tehokkaasti tartuntojen todennäköisyyksiä.

Oleellista vaikuttaisi hänen mukaansa olevan aika ja määrä, joka viruspitoisia hiukkasia hengitetään. Tästä syystä olisi tärkeää minimoida erityisesti julkisissa sisätiloissa vietetty kokonaisaika ja silloinkin etäisyys muihin maksimoiden.

– Tätä itse noudatan. Mitä kauempana olet muista ihmisistä, sitä pienempi todennäköisyys tartunnan saamiseen on.

