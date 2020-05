Samu, 23, kävi nukkumaan eikä enää herännyt – näin eteni syöksykierre, joka tuhosi nuoren elämän

Samu oli käyttänyt huumeita vuosien ajan, mutta tänä talvena elämä näytti menevän kohti parempaa. Viimeisessä tapaamisessa äiti aavisti pahaa.

– Samu kävi nukkumaan tyttöystävänsä viereen eikä enää aamulla herännyt. Hän oli 23-vuotias, minun ainoa lapseni.

Näin kertoo Samun äiti, 47-vuotias opettaja, joka on menettänyt lapsensa.

Samun kuolemasta on vain muutama kuukausi.

Viimeiseksi jääneessä tapaamisessa äiti aavisteli pahaa, vaikka ilmassa oli hyviäkin merkkejä. Samu oli korvaushoidossa.

Tapaaminen tuntui melkein samalta kuin silloin ennen, aikana ennen huumeita. Oli naurua ja leikinlaskua, yhdessä syömistä.

– Hyvästä hetkestä huolimatta äidinvaistoni sanoi, että tässä käy huonosti.

– Samu oli metadonikorvaushoidossa. Viimeiseksi jääneen tapaamisemme jälkeen Samu katosi pariksi päiväksi niin, ettei ollut toista yötä edes kotonaankaan. Sen jälkeen hän kuoli. Kuolinsyytä emme vielä tiedä, mutta mitään sairautta tai vammaa hänellä ei ollut, äiti kertoo.

Takana oli vuosia jatkunut huumeiden käyttö.

– Samu käytti suonensisäisesti huumeita. Hänen kyynärtaipeittensa suonet olivat kuivuneet niin, että hän pisti kämmenselkiin ja jalkateriin. Hän käytti amfetamiinia, Subutexia, lääkkeitä, kannabista, varmaan mitä vain käsiinsä sai. Opioidiriippuvuus oli hänellä tosi vahva.

Äiti uskoo, että pojan huumeiden käyttö alkoi rippukoulun jälkeen kannabiksella. Silloin Samun käytös muuttui. Hänestä tuli vetäytyvä.

– Pienenä Samu oli rakastettu ja hänellä oli lähellä turvallisia aikuisia. Samu oli iloinen ja aktiivinen lapsi. Hän tykkäsi tehdä taikatemppuja. Me kävimme hänen kanssaan laskettelemassa. Hän lennätteli lennokkeja. Koulukin meni hyvin yhdeksänteen luokkaan asti. Sitten Samu muuttui, äiti kertoo.

Samun käyttäytyminen muuttui niin radikaalisti, että lääkkeet astuivat äidin mukaan pojan elämään pian kannabiksen jälkeen.

– Välillä hän oli poissaoleva ja välillä liiankin aktiivinen. Samu oli alaikäisenä yön poliisin huostassa. Silloin myös lastensuojelu tuli mukaan.

Samu alkoi käydä nuorisoasemalla kuukauden välein. Hän antoi seuloja, joissa oli merkkejä kannabiksen käytöstä.

– Koin, ettemme saa lastensuojelulta riittävästi apua tilanteeseen. Pelkäsin jo silloin ihan hirveästi, että tulee käymään tosi pahasti. Olisin jopa halunnut, että Samu olisi huostaan otettu, että kierre olisi saatu katkaistua, mutta tähän ei ryhdytty, äiti kertoo.

Käänne tapahtui kuukautta ennen kuin Samu täytti 18 vuotta: hänet otettiin huostaan kiireellisenä.

– Olin niin kypsä lastensuojelun toimintaan jo siinä vaiheessa, että otin yhteyttä päihdeasiamieheen. En tiedä, vaikuttiko se päätökseen, äiti kertoo.

Samu ehti olla huostaan otettuna tasan kuukauden.

– Koska hän oli niin vähän aikaa, hän ei ollut oikeutettu jälkihuoltoon. Hän jäi sen jälkeen yksin. Hän oli onnistunut saamaan kaupungin asunnon, jonne hän muutti.

Siitä alkoi äidin mukaan hirvittävä ralli ja vanhempien hätä.

– Samulta menivät luottotiedot heti kättelyssä. Pikavippejä oli tullut otettua melkoisesti. Elämänhallinta tuntui olevan kadoksissa. Asunto oli tosi sekainen ja huoltamaton. Minäkin kävin sen kerran siivoamassa.

Poika yritti vajaan kuukauden ajan tehdä puhelinmyyntityötä.

– Siitä hän sai kohtuullisen hyvin rahaa, mutta ei hän sitä jaksanut kuin vajaan kuukauden. Hän katoili meiltä vanhemmilta, ei pitänyt yhteyttä. Me autoimme viemällä ruokakasseja.

– Maksoimme Samun isän kanssa hänen huumevelkansa, noin 3000 euroa, kun Samu oli 19-vuotias. Sen jälkeen emme rahaa antaneet. Oli pakko vetää rajat, äiti sanoo.

Samu alkoi tehdä rikoksia rahoittaakseen käyttöään.

– Hän ryösti kaupan puukolla uhaten. Sen jälkeen katsoin aina peloissani poliisin julkisuuteen antamia kuvia kaupan tai kioskin ryöstäjistä, että näkyykö niissä tuttuja piirteitä.

Äiti kävi tapaamassa poikaansa vankilssa silloin, kun tämä oli tutkintavankeudessa tai sovittamassa sakkojaan.

– Oli hirveä kokemus mennä elämäni ensimmäistä kertaa vankilaan tapaamaan omaa lastani. Samu oli hirvittävän vihainen ja ylimielinen. Vieroitusoireet olivat pahat. Se tapaaminen oli raskas kokemus minulle.

Huumeiden käyttäjät ovat ”todella taitavia manipuloimaan kaikkia ihmisiä, omia vanhempiaankin, äiti sanoo.

– Se on ihan puhdasta hyväksikäyttöä, mitä he tekevät. On helppo ulkopuolelta sanoa vanhemmille, että tehkää niin ja näin. Se ei ole kuitenkaan niin helppoa, sillä vanhemmilla on vahvat tunteet pelissä, kun on kyse omasta lapsesta. Niitä tunteita ei pysty laittamaan syrjään.

Samu yritti katkaista kierrettään useita kertoja. Äidin mukaan poika oli katkaisuhoidossa ainakin 7 tai 8 kertaa.

Samu lähti myös kahteen eri otteeseen kuntoutukseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mutta otti kuitenkin hatkat niistä.

– Hän sai tuetun asumispaikan, mutta menetti sen viikossa, koska ei ollut päihteetön. Siitä alkoi sellainen vaihe, etten tiennyt missä lapseni on. Hänen puhelinnumeronsa vaihtui jatkuvasti. Me olimme yhteydessä Facebookin Messengerin kautta. Jos en muuten kuullut hänestä, mesepallukka kertoi, että hän oli elossa, äiti kuvailee.

Asunnot vaihtuivat tiuhaan ja välillä Samu oli kuukauden koditonkin. Hän löysi tyttöystävän.

Pojan elämäntilanne kuormitti myös vanhempia.

– Sairastuin vakavasti itse. Tuli totaalinen romahdus. Minulla diagnosoitiin keskivaikea masennus ja vakava työuupumus. Itse ajattelen, että sillä hirvittävän stressaavalla elämäntilanteella oli suuri osuus sairastumiseeni. Ei äidin huolta voi syrjään laittaa, vaikka haluaisikin.

Siitä äiti on hyvillään, että ennen Samun kuolemaa hänen suhtautumisensa poikaansa muuttui.

– En hyväksynyt hänen huumeiden käyttöään. Ymmärsin kuitenkin, että kyse on sairaudesta nimeltä päihderiippuvuus. Pystyin katsomaan huumeiden taakse ja näkemään yhä poikani sieltä.

Suru on vahvasti läsnä äidin puheessa. Ääni on itkusta tukkoinen. Hän haluaa kuitenkin kertoa poikansa tarinan, jotta päättäjät heräisivät.

– Iät alenevat ja käyttö kovenee. Jos nuorten huumeiden käyttöä ei saada kuriin, meillä on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Jos nuoret aloittavat jo 10-vuotiaana, ne ovat joko kuolleita tai eläkkeellä jo kolmikymppisinä. Meillä ei ole kohta enää eläkkeiden maksajia eikä sen enempää veronmaksajiakaan. Tähän täytyy nyt päättäjien herätä, äiti sanoo.

Äiti sanoo, että hän toivoisi kovempia rangaistuksia alaikäisille käyttäjille, ”vapaaehtoista pakkohoitoa” ja vakavasti riippuvaisten ihmisten ohjaamista hoitoon käytöstä rankaisemisen sijaan.

– Jokainen huumeidenkäyttäjä haluaa varmasti katkolle. Käyttäjän mielipide voi muuttua 10 minuutissa. Ei sellainen ihminen jaksa odottaa katkaisuhoitoa kahta viikkoa. Tarvitsemme nopeita matalan kynnyksen paikkoja. Vapaaehtoisella pakkohoidolla käyttäjä sitoutuisi paremmin kuntoutukseen eikä ehkä ottaisi niin helposti hatkoja tai ainakin niihin hatkoihin voitaisiin puuttua.

Hän toivoo myös käyttäjille tasa-arvoista kohtelua terveydenhuollossa sekä lainmukaista hoitoa myös läheisille, mikä ei äidin mukaan aina toteudu.

Samun äiti aloitti Irti Huumeista ry:n vertaistukiryhmässä käymisen jo vuosia ennen pojan kuolemaa.

– Se oli minulle tärkeää silloin ja on erityisen tärkeää nyt, kun poikani ei ole enää elossa. Toivon, että kaikki vanhemmat hakevat itselleen apua. Yksin ei kannata jäädä näin raskaan asian kanssa.

Äiti toivoo päihdehoitoa myös jo hyvin nuorille.

– Hallituksella on uusi päihdestrategia valmisteilla. Toivottavasti siinä huomioidaan alaikäiset ja kehitellään hoitoja enemmän neuropsykologiselta kannalta.

Samun nimi on muutettu.

Onko sinun läheisesi kärsinyt päihderiippuvuudesta? Haluatko kertoa tarinasi? Ota yhteyttä uutiset@iltasanomat.fi Voit halutessasi kertoa tarinasi täysin tunnistamattomana.