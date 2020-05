Suomessa on nyt 5 412 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Suomessa on nyt 5 412 varmistettua koronavirustartuntaa, joista uusia on 85. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina uudet tiedot Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista. Uudet tapaukset kasvoivat maanantaista, jolloin niitä oli 73.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartuntoja on nyt 2 018. Kasvua maanantain lukemaan Helsingissä on 29 tartuntatapausta.

Helsingin jälkeen eniten tartuntoja on Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on nyt 589 ja Vantaalla 587. Yli sata tartuntaa on myös Turussa, 146, ja Tampereella, 130.

Muista kaupungeista yli 90 tartuntaa on Jyväskylässä ja Järvenpäässä. Jyväskylässä tartuntoja on 99 ja Järvenpäässä 95.

Pohjois-Suomessa Oulussa varmistettuja koronavirustartuntoja on 89.

Uusista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista sekä sairaalassa ja tehohoidossa olevien määristä kerrotaan myöhemmin iltapäivällä. Eiliseen mennessä koronaviruskuolemia oli Suomessa todettu 240 ja tehohoidossa oli 49 potilasta.

