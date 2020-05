Hetemäen raportti paljastaa: Näin monella lapsella on todettu Suomessa koronatartunta

Suomessa on todettu yli 100 koronavirustartuntaa alle 9-vuotiailla lapsilla.

Uutta koronavirusta ei ole pidetty kovin vaarallisena lapsille. Koulujen avaamista on perusteltu sillä, että joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan lapset eivät ole merkittävässä asemassa taudin tartuttajina.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen Exit-työryhmän raportissa kerrotaan kuitenkin, että Suomessa oli 27. huhtikuuta mennessä todettu 108 koronatartuntaa 0–9-vuotiailla lapsilla. Raportin mukaan lapsilla tautia on vähän ja se on hyvin lieväoireista. Yhtään lasta ei ole vielä ollut uuden viruksen vuoksi tehohoidossa Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan alueen sairaaloissa on ollut hoidettavana yksi tai kaksi 0–19-vuotiasta koronaviruspotilasta. Teho-osastolla alle 20-vuotiaita ei ole ollut HUS:n alueella.

Hetemäen raportin mukaan eniten tartuntoja on todettu 50–59-vuotiailla. Koronaan kuolleista noin 70 prosenttia on ollut Suomessa yli 80-vuotiaita. HUS:n tilaston mukaan kahdella kolmesta koronaviruksen vuoksi sairaalassa hoidetusta potilaasta on ollut yksi tai useampi perussairaus. Sairauksista yleisimpiä ovat olleet verenpainetauti, diabetes, astma tai muu immuunipuolustusta heikentävä sairaus.