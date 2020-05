THL:n ylilääkärin mukaan tartuntoja löydetään harvoin lentokentän seulonnoista.

Helsinki-Vantaan lentokentällä 27. maaliskuuta alkaen tehdyissä koronavirusseulonnoissa on löytynyt vain yhdeksän varmistettua tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kaikki Suomeen saapuneet vajaat 9 000 lentomatkustajaa ovat täyttäneet oirekyselyn. Kyselyssä runsaat 200 ilmoitti kärsivänsä hengitystieinfektion oireista. Kaikki oirehtineet ohjattiin koronavirustestiin.

– Lukujen perusteella vaikuttaa siltä, että koronavirustartuntoja löydetään lentokentällä tehtävän seulonnan avulla varsin harvoin. On mahdollista, että osa matkailijoista saa oireita vasta myöhemmin. Siksi on tärkeää noudattaa viranomaisohjeita ja hakeutua testiin heti, jos oireita ilmenee, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistuttaa.

THL:n mukaan noin 45 prosentista Suomessa todetuista koronavirustartunnoista lääkäri on tehnyt ilmoituksen tartuntatautirekisteriin. Niistä noin 20 prosenttia on liittynyt matkailuun. Noin 7 prosentissa ilmoituksista tartunnan alkuperä on liittynyt Itävaltaan. Muita yleisiä tartuntojen alkuperämaita ovat Italia (noin 3 prosenttia) ja Espanja (noin 2 prosenttia).

– Maaliskuussa todetuista tapauksista valtaosa oli peräisin ulkomailta. Huhtikuussa ulkomailla saatujen tartuntojen osuus laski alle viiden prosentin, koska viime viikkoina matkustaminen on ollut hyvin rajoitettua, Puumalainen sanoo.