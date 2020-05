Tilastoista voi laskea, että vasta pieni osa suomalaista on saanut koronatartunnan. Melko varmasti siis moni saa tartunnan myöhemmin, kirjoittaa Ilta-Sanomien datajournalisti Lauri Nuoska.

On yksi peruslause, jota koronaan liittyvien tilastojuttujen ja erityisesti tartunnan saaneiden lukumäärää arvioivien lausuntojen yhteydessä toistellaan. Se kuuluu: ”Kukaan ei tiedä”.

Kuolleiden määrä on aika hyvin tiedossa, samoin taudin eteneminen. Voisimmeko näitä kahta tietoa hyödyntämällä siis selvittää, missä koronan suhteen nyt mennään? Kokeillaanpa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut, että koronatartunnan saaneista ihmisistä 0,10–0,20 prosenttia kuolee viruksen aiheuttamaan tautiin. Mikäli arvio pitää paikkaansa, tämä tarkoittaa siis sitä, että joka viidessadas tai jopa tuhannes taudin saanut kuolee koronaan. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että ”taaksepäin laskien” jokaista koronaan kuollutta kohden siis tartunnan olisi saanut 500–1 000 suomalaista.

Suomessa oli maanantaihin mennessä koronaan kuollut 240 ihmistä. Tällä matematiikalla voi laskea, että Suomessa tartunnan olisi saanut enintään 1 000 x 240 = 240 000 ihmistä.

Siinähän se on: selkeä luku! Emmekö voi nyt osoittaa, että koronakurimus on Suomessa vasta alussa? No emme aivan.

Mennäänpä vähän syvemmälle.

Suomalainen arvio koronakuolleisuudesta on maailman matalimpia. THL piti pitkään kiinni 0,05 prosentin tapauskuolleisuusarviostaan (kuolleiden osuus tartunnan saaneista), mutta on huhtikuun aikana taipunut 0,10:n tai jopa 0,20 prosentin arvioihin. Ulkomaiset arviot ovat osoittaneet huomattavasti suurempiakin lukemia.

Tätä lukua ei pidä missään nimessä sotkea toiseen kuolleisuuslukuun, joka kertoo kuolleiden osuuden vahvistetuista tartunnoista.

Miksikö? Siksi, että todettuja tautitapauksia tai niiden osuutta testatuista tai oikeastaan yhtään mitään niihin liittyen on turha tuijottaa. Pahin virhe on verrata eri alueiden todettuja tautitapauksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä.

Eri maiden tutkijat ovat samaa mieltä. He ovat myöntäneet, että vahvistetut tartunnat ovat huono vertailuluku, koska testaaminen kohdentuu aina eri tavoin alueesta riippuen. Esimerkiksi THL ei käytä omien koronamallinnustensa kalibroinnissa lainkaan havaittuja tapauksia, koska niiden tieto ei ole täsmällistä. Myös koronatestien epäluotettavuudesta on keskusteltu paljon.

Olennaista on tosiasiallinen tautikuolleisuus, joka lasketaan jakamalla kaikkien (myös testaamattomien) tartunnan saaneiden lukumäärä kuolleiden lukumäärällä. Tämän luvun THL on arvioinut viimeksi viime viikolla olevan välillä 0,10–0,20 prosenttia.

Palataan nyt tartunnan saaneiden lukumäärän arviointiin kuolleisuusluvun avulla.

On tärkeä ymmärtää, mihin suuntaan tartunnan saaneiden osuus alun laskelmassa muuttuu, jos kuolleisuutta arvioi suuremmaksi kuin THL:n arvion katto, 0,20 prosenttia. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijat ovat arvioineet koronakuolleisuuden ”kymmenen kertaa” kausi-influenssaa suuremmaksi. Se tarkoittaisi kuolleisuuslukuna 0,50 prosenttia tai jopa enemmän. Jos käytetään tätä lukua, Suomessa olisi 240 kuolleen perusteella tartunnan saaneita 200 x 240 = 48 000. Eli jos kuolleisuuden prosenttia suurentaa, arvio tartunnan saaneista pienenee. Näin ollen THL:n lukua käyttämällä voi arvioida Suomen suurinta mahdollista tartunnan saaneiden määrää.

Voimmeko nyt siis todeta, ettei tartunnan saaneita siis Suomessa ole ainakaan enempää kuin tuo aiemmin laskettu 240 000? No emme aivan.

Seuraavaksi pitää mennä vähän syvemmälle itse koronan aiheuttamaan tautiin. Onneksi tautia on tutkittu muutamassa kuukaudessa jo huomattavan paljon. Eri tutkimusten perusteella taudin eteneminen tunnetaan jo melko tarkasti.

Koronavirus ensin tarttuu, sitten sairastuttaa osan viruksen kantajista ja lopuksi oireita saanut kuolee tai paranee. Oleellisin tieto tästä tautitutkimuksesta on se, kuinka kauan viruksen tarttumisesta kestää potilaan kuolemaan. Tämä viive tartunnasta kuolemaan on THL:n mukaan keskimäärin 18 vuorokautta.

Miksi tämä tieto on kannaltamme tärkeä?

Kun joku kuolee, keskimäärin hänen kanssaan samana päivänä tartunnan on saanut muitakin. Siis keskimäärin vajaat kolme viikkoa aiemmin satoja muitakin ihmisiä kuolleen lisäksi sai viruksen. Nimitetään tätä päivää vaikkapa päivä nollaksi. Lähes kaikki muut nollapäivänä tartunnan saaneet ovat yhden potilaan kuollessa jo parantuneet. Ja parantuneet jo viikkoja sitten.

Tämä tieto kertoo sen, että arvioidessamme tartunnan saaneiden määrää tämän päivän kuolleiden määrän perusteella, arvioimme itse asiassa tartunnan saaneiden määrää nollapäivänä, siis 18 vuorokautta sitten.

Siksi emme voi sanoa, kuinka monta suomalaista on saanut tartunnan esimerkiksi tähän päivään mennessä. Tai emme voi, ellemme tee jonkinlaista arviota tartunnan saaneiden määrästä nollapäivän ja tämän päivän välille, ja lisää sitä saamaamme nollapäivän arvioon eli 240 000 ihmiseen.

Nollapäivän jälkeisen tartuntamäärän voimme laskea monella tavalla. Voimme kuolleiden määrää hyväksi käyttäen laskea kuinka monta ihmistä on nollapäivää edeltävien 18 päivän aikana saanut tartunnan. Ja olettaa tahdin jatkuvan tasaisena. Tai katsoa tartuntojen määrän trendiä. Eli kuinka nopeasti tartunnan saaneita uusia ihmisiä on ilmaantunut ennen nollapäivää. Tämän voimme laskea kahdella tavalla: tasaisena, lineaarisena muutoksena tai nopeutuvana, eksponentiaalisena muutoksena.

Valitsemmepa minkä tahansa näistä kolmesta tavasta, saamme kuin saammekin arvioitua puuttuvan palasen, eli uusien tartuntojen määrän myös viimeisimpien vajaan kolmen viikon ajalle. Tämä luku on nykyisillä Suomen kuolleiden määrillä laskettuna 100 000–230 000 ihmistä.

Nyt kun lisäämme tämän 230 000 aiemmin saamaamme 240 000:een, päädymme siihen, että tähän toukokuun alkuun mennessä suomalaisista koronatartunnan olisi saanut enintään 470 000 ihmistä.

THL on arvellut, että koronatartunnan saisi Suomessa 40–55 prosenttia ihmisistä. Se tarkoittaa 2,2–3,0 miljoonaa suomalaista. 470 000 ei ole vielä lähelläkään näitä lukemia. Ulkomaisissa arvioissa tämän ilmaantuvuusosuuden lasketaan olevan vieläkin korkeampi. Erityisesti, jos rajoitustoimet ovat heikommat kuin Suomessa. Se tarkoittaisi yli kolmea miljoonaa tartunnan saanutta Suomessa.

Kaiken tämän laskemisen tulos on selvä: Millään laskuopilla emme ole vielä edes puolessa välissä koronan taivalta Suomessa. Valitettavasti.