Asiantuntijat: Ainakin yhtä koronatoimea pitää jatkaa, kunnes markkinoilla on toimiva rokote

Asiantuntijoiden mukaan Suomi on saanut koronavirusepidemian hallintaan, ja siksi rajoitusten höllentämisestä voidaan keskustella.

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan on perusteltua, että Suomen koronarajoituksia harkitaan uudelleen. Hallitus ilmoitti maanantaina rajoitusten höllentämisen aikatauluista.

– On selvää, että tällaisten rajoitusten kanssa on vaikea jatkaa pidempään. Ne ovat olleet tarpeen, koska taudin kuolleisuus on merkittävää ja tauti voi ruuhkauttaa sairaalat. Koska tautitapauksia on suhteellisen vähän, rajoitusten uudelleen suuntaaminen on perusteltua. En kuitenkaan sanoisi, että rajoituksia pitäisi lähteä kokonaan purkamaan, toteaa tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Aivelon mukaan Suomi on sikäli hyvässä tilanteessa, että rajoitustoimet koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi aloitettiin varhain. Näin tautitapausten määrä on saatu pysymään suhteellisen vähäisenä.

Pitkällä aikatähtäimellä tiukat rajoitukset ovat kuitenkin kestämättömiä sekä yhteiskunnan että yksilöiden kannalta, minkä takia rajoitusten uudelleen suuntaaminen on perusteltua, Aivelo sanoo.

– Kaikkein rajatuin vaihtoehto, jolla voidaan estää taudin leviämistä kustannustehokkaasti, on ihmisten testaaminen, altistuneiden jäljittäminen ja sekä sairastuneiden että altistuneiden eristäminen. Jos se toimisi, että kaikki tapaukset saataisiin kiinni, riittäisi, että rajoitustoimet kohdistuisivat vain niihin, joilla tauti on.

Myös Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen pitää perusteltuna sitä, että rajoitusten purkamista on alettu pohtia. Julkusen mukaan epidemia on pysynyt hallinnassa ja tarttuvuusluku eli se, kuinka monta tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa, on alle yhden.

– Pohdinta rajoitusten purkamisesta on eurooppalaisen trendin mukaista. Myös muualla Euroopassa on lähdetty rajoituksia purkamaan, kun uusien tautitapausten määrä on lähtenyt laskemaan. En ota kantaa kuitenkaan siihen, mikä on oikein tai fiksua.

Julkusen mukaan eri maiden vertaileminen on vaikeaa eikä esimerkiksi muista Euroopan maista voi suoraan kopioida purkumallia Suomeen.

Virologian professori Ilkka Julkunen, Turun yliopisto.

Koronarajoitusten purkaminen on puhuttanut paljon myös maailmalla. IS kertoi aiemmin Stanfordin epidemiologian professorin John Ioannidisin ja London School of Economicsin tutkijan Rohan Silvan kirjoituksesta, joissa he sanoivat, etteivät massiiviset rajoitustoimet ole enää oikea lääke koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Asiantuntijat väittivät tieteellisen näytön osoittavan, että virus on vaarattomampi kuin aluksi pelättiin. Asiantuntijoiden mukaan virus on myös huomattavasti yleisempi kuin aluksi oletettiin.

Ioannidisin ja Silvan mukaan rajoitustoimien purun ei tulisi johtaa esimerkiksi testien, tartuntaketjujen jäljittämisen lisäämiseen tai vasta-ainekokeiden yleistymiseen.

– Tästä voi vetää johtopäätöksen, ettei yhteiskunnan täydellinen sulkeminen ole enää perusteltu toimenpide, vaan siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaakakupissa painavat massiivinen työttömyys, perheväkivallan kasvu, mielenterveysongelmat, lasten hyväksikäyttö ja lykättyjen tai peruttujen terveydenhuollon toimenpiteiden aiheuttamat kuolemat.

Ioannidis, joka on kritisoinut valtioiden tiukkoja rajoitustoimia ja pitänyt niitä ylimitoitettuna viruksen aiheuttamaan uhkaan nähden, on saanut runsaasti kritiikkiä kansainvälisiltä tutkijoilta. Professori on puolestaan syyttänyt mediaa paniikin lietsomisesta.

Suomessa THL:n mukaan tautitapauksia on todennäköisesti monikymmenkertainen määrä havaittuihin tartuntoihin. Ensimmäiset vasta-ainetestit eivät kuitenkaan viitanneet tähän, Aivelo sanoo. Toisaalta vasta-ainetestejä on tehty vasta pienelle osalle väestöstä.

Aivelon mukaan virus on myös vaarallisempi kuin mitä Ioannidis antaa ymmärtää.

– Me tiedämme, että tauti on vaarallinen. Tiedämme, että jos rajoitustoimia ei ole käytössä, se leviää ja tiedämme, että se leviää niin, että se ruuhkauttaa sairaaloiden hoitokapasiteetin. Tiedämme myös, että se aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta, Aivelo muistuttaa.

Hänen mukaansa tautitapausten jäljittäminen olisi erityisen tärkeää, jos muista rajoitustoimista luovutaan.

Myös Julkusen mukaan tartunnan saaneiden ja altistuneiden jäljittäminen on tärkeää epidemian pitämiseksi hallinnassa.

– Tätä tehdään aktiivisesti koko ajan siten, että kun uusi tautitapaus diagnosoidaan, selvitetään tartunnalle altistuneet ja mahdollinen koronavirustartunta diagnostisoidaan. Tällä suojellaan myös riskiryhmiä. Tässä mennään ihan tartuntatautilain ohjeiden ja määräysten mukaan.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto.

Hänen mukaansa se, onko virus tappavampi kuin aiemmin on ajateltu, riippuu siitä, mihin arvioon on nojannut. Todetuista tapauksista kuolleiden määrä on vaihdellut maittain alle yhdestä prosentista jopa yli 10 prosenttiin. Joidenkin arvioiden mukaan viruksen oireettomia kantaja voisi olla kuitenkin jopa puolet tartunnan saaneista, jolloin pienempi osa tartunnan saaneista kuolee.

– On ajateltu, että kuolleisuus on 0,1–0,5 prosenttia tai jopa prosentin luokkaa. Tämä prosentti kuitenkin elää. Eri asiantuntijoilta ja poliitikoilta on tullut eri kannanottoja. On vaikea sanoa, mikä totuus lopulta on. Se selviää todennäköisesti vasta pandemian jälkeen, Julkunen sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että uusien tartunnan saaneiden toteaminen ja sairaalahoitoon päätyneiden tapausten seuraaminen antaa osviittaa epidemian kehittymisestä, vaikka oireettomia kantajia olisi paljonkin.

– Jos vakavia tautitapauksia ei ole, ei ole biologisesti mahdollista, että väestön keskuudessa olisi vain oireettomia tartunnan saaneita.

Vaikka rajoitustoimia aletaan höllentää vähitellen, ei niistä voida täysin luopua pitkään aikaan.

Molempien asiantuntijoiden mukaan fyysistä etäisyyttä tulisi pitää siihen asti, että markkinoille saadaan toimiva rokote uutta koronavirusta vastaan.

– Suhtaudun skeptisesti siihen, että vain riskiryhmiä suojeltaisiin tehokkaasti. En ole kuullut sellaisesta mallista, jossa olisi kerrottu, miten se toimii. Paras tapa suojata riskiryhmäläisiä olisi minimoida taudin leviäminen koko maassa, Aivelo sanoo.

Taudin leviämisen ehkäiseminen suojaisi myös paitsi riskiryhmäläisiä myös niitä, jotka eivät voi olla etätöissä eli esimerkiksi kauppojen ja rakennusalan työntekijöitä sekä taksikuskeja.

Esimerkiksi etätyöt jatkuvat todennäköisesti vielä monella työpaikalla, kun tartuntoja pyritään välttämään, Aivelo arvioi.

– Ahtaat sisätilat ovat pahimpia paikkoja. Esimerkiksi Soulissa puhelinkeskuksessa oli superleviämistilanne, jossa 94 samassa kerroksessa työskennellyttä sairastui. Pitää miettiä, kuinka riskialtis työpaikka on. Jos on oma työhuone, riski on suhteellisen pieni verrattuna siihen, jos on laaja avokonttori, jossa riskit ovat suurempia.

Fyysisen etäisyyden lisäksi hyvä käsi- ja yskimishygienia ja kotona sairastaminen ovat avainasemassa epidemian hillitsemisessä.

– Suomessa näitä neljää tartuntojen ehkäisyn kulmakiveä on toistaiseksi noudatettu hyvin ja ehkä jopa odotettua paremmin, sillä epidemia on pysynyt hallinnassa. Näitä tartunnan torjunnan keinoja tulee aktiivisesti noudattaa myös jatkossa, jos viruksen leviäminen halutaan estää, Julkunen sanoo.