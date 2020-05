Kommentti: Suomen valmiustaso petti – kaikista hauraimmat vanhukset maksavat kovaa hintaa

Hoivakotien vanhukset ovat maksaneet liian rajun hinnan koronakuri­nöyryydestään, kirjoittaa Marko Lempinen.

Suomi on isossa kuvassa onnistunut koronaepidemian torjunnassa odotuksia paremmin, mutta epäonnistunut kaikkein oleellisimmassa: hoivakotien asukkaiden suojelemisessa.

Maan poliittisen johdon tiukat koronarajoitukset astuivat voimaan maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen nimenomaan vanhainkotien yli 70-vuotiaat asukkaat ovat noudattaneet Pysykää kotona -ohjetta maksimaalisesti, horjumatta. Silti Suomen kaikista koronakuolemista lähes puolet on tapahtunut vanhainkodeissa – ja parhaillaankin niissä iso joukko taistelee vaaran vyöhykkeellä.

Kuolemat ovat osa hoivakotien perus arkeakin, eikä niitä voi estää. Niitä voi kuitenkin siirtää, ja juuri se on ollut hallituksen ykköstavoitteena. Jos se olisi ollut jokin toinen, tämä kritiikki olisi turhaa.

Nyt selitykset eivät auta: kaikkein hauraimmat vanhukset joutuvat maksamaan rajun hinnan koronakuri­nöyryydestään.

Liian rajun.

Hoivakotien työntekijöitä on turha kivittää. Jälkiviisaus ei ylipäätään ole yleensä reilua, mutta raaka fakta on, että Suomen valmiustaso petti epidemian alussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli riisuttu raskaasti aseista aiempien vuosien irtisanomisaaltojen myötä, erityisesti korkean profiilin virus- ja infektioasiantuntijoista, kuten IS maaliskuun lopussa kertoi. Toisin kuin THL epidemian alussa uskoi, virus pääsi leviämään oireettomana eri puolille Suomea – ja myös joihinkin hoivakoteihin joko omaisten tai hoitajien kantamana.

Koronan kannalta Suomi on onneksi harvaan asuttu maa, eikä virhearvio näkynyt valtakunnallisesti laajasti muissa riskiryhmissä. Lopulta suljettiinkin vain Uusimaa.

Sittemmin petti hoivakotien suojavarustekapasiteetti. Niiden hoitajilla on ollut alati armoton pula esimerkiksi kunnollisista suojamaskeista.

Asioissa on päästy eteenpäin, mutta edelleen jotkut hoivakodit voivat koitua samanlaisiksi surmanloukuiksi kuin esimerkiksi yksi Mehiläisen yksikkö Espoossa, jossa on tapahtunut jo kymmenen koronakuolemaa.

Hoivakodeissa asuvia vanhuksia ei käy kateeksi. Sillä jos virus iskee yksikköön, se on sen jälkeen monen kohdalla painajaismaista kuoleman odottelua – vieläpä ilman yhdenkään läheisen läsnäoloa.

Ruotsia paremmin asiat on sentään hoidettu. Ruotsin ykköstavoite on ollut vanhusten ja muiden riskiryhmien suojeleminen. Nyt kuitenkin yksistään Tukholman hoivayksiköistä 75 prosentissa on todettu tartuntoja.

Tilanne on toivoton: kun virus on löysän rajoituspolitiikan seurauksena levinnyt niin laajasti populaatioon, minkäänlainen eristäminenkään ei hoivakotien vanhuksia todennäköisesti enää auttaisi.

Tilanne ei IS:n haastattelemien, Tukholmassa työskentelevien sairaanhoitajien mukaan kuitenkaan ruotsalaisia juuri hetkauta. Oma napa on tärkein, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Sillä tavoin ihmismieli toimii – ja alati kasvavassa hengessä myös Suomessa.

Koska rajoitustoimet ovat THL:n mukaan purreet tehokkaasti, paine monenlaisten rajoitusten poistamiseksi ja maan talouden avaamiseksi on kasvanut päivä päivältä. Ollaan jo lähellä pistettä, jolloin talous nousee enemmän tai vähemmän ykkösprioriteetiksi.

Sillä hetkellä, kun hallitus sallii yli 10 hengen kokoontumiset ja ravintolat avataan, virus levinnee uudestaan, ja samalla hoivakoteihinkin liittyvät riskit kasvavat. Terasseilla nimittäin viihtyvät monet hoitajatkin.

Vaara vaanii yli seitsemänkymppisiä myös hoivakotien ulkopuolella. Monella koronakuri lipsuu jo, koska eristämisestä syntyneet henkiset ongelmat tuntuvat jo itse tautia pahemmilta. Käsitystä tukee Eläkeliiton pelko siitä, että ”Suomessa yli 70-vuotiaat suojataan hengiltä”. Moni kuulemma kuolisi mieluummin koronaan kuin yksinäisyyteen.

Huoli taloudesta on hyväksyttävää ja paikallaan, koska maata ei voi sulkea loputtomiin. Jos ei ole taloutta, ei pian ole toimivaa terveydenhuolto­järjestelmääkään. Ja jos maan talous raunioituu, siitä seuraa niin paljon muuta ikävää, että siinä rytäkässä saatetaan menettää kokonaisen sukupolvenkin tulevaisuus. Karmaiseva ajatus.

Samaan aikaan on syytä muistaa, että maan yli seitsemänkymppiset ovat olleet rakentamassa hyvinvointivaltiota nimeltään Oy Suomi Ab, osa vieläpä raskaiden sotavuosien jälkimainingeissa, joten he ovat kyllä ansainneet kohtalonpäivänsä siirtämiseen tähdänneet toimenpiteet.

Kun hallitus nyt päättää rajoitustoimien asteittaisesta purkamisesta, se ei voi tehdä absoluuttisesti oikeaa tai väärää valintaa.

Valinta on mahdoton – mutta silti välttämätön.