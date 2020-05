Helsingin liikennekuolemat ovat vähentyneet.

Ylikomisario, liikenneturvallisuuden päällikkö Dennis Pasterstein palasi lomilta ja katsoi muistiinpanojaan. Hän teki erikoisen havainnon.

– Helsingissä ei ole menehtynyt yhtään jalankulkijaa liikenteessä sitten huhtikuun 2018 eli yli kahteen vuoteen. Huikeaa!

Pasterstein tuulettaa Twitterissä.

Pasterstein toppuuttelee IS:lle, että tieto on vielä alustava. Tilastoissa on 30 päivän viive.

– Jos joku loukkaantuu pahasti 15. päivä ja jos hän kuolee vaikka 13. päivä seuraavan kuun aikana, se lasketaan vielä loukkaantumiskuukauden liikennekuolemaksi.

Pasterstein joutuu vielä jonkin aikaa jännittämään, mitataanko Helsingin liikenteessä kahden vuoden kuolemattomuusjakso jalankulkijoille.

Saavutus on joka tapauksessa Pastersteinin mielestä huikea.

– Väittäisin, ettei tällaista löydy edes Pohjoismaista, Tukholmasta tai Oslosta, saatikka sitten Kööpenhaminasta.

Lisää riemuittavaa on odotettavissa elokuussa.

Silloin voi mennä Helsingissä rikki kahden vuoden kuolemattomuusjakso polkupyöräilijöissä. Helsingissä kuoli viimeksi polkupyöräilijä liikenteessä 12.8.2018.

Tyyli on muuttunut takavuosista. Ennen vanhaan puolet Helsingin liikennekuolemista oli sellaisia, että niissä oli jalankulkija osallisena.

– Meillä on liikennekuolematkin vähentyneet. Viime vuonna niitä oli kolme.

Hyvät saavutukset ovat Pastersteinin mielestä monen tekijän summa.

Hän kehuu Helsingin kaupunkia. Kaupunki on panostanut liikenneturvallisuuteen. Nopeuksia on alennettu, on kiertoliittymiä ja töyssyjä.

Poliisia on myös kiittäminen. Poliisi on tehostanut valvontaa. On poliisin kamera-autoja ja peltipoliiseja.

– Ja on meidän keihäänkärkituotteemme, poliisin perinteinen liikennevalvonta.

Autot ovat myös parantuneet. Ajoneuvojen nokkien muodot ja materiaalit ovat pehmeämpiä.

Pasterstein uskoo, että autoilijoiden asenne on parantunut ja itsekkyys vähentynyt. Ihmiset haluavat, että kaikki muut saavat olla ja elää.

– Ensihoito on myös parantunut ja nopeutunut. Jalankulkija ei kuole kadulle. Hänet viedään nopeasti ensihoitoon.

Ensihoidon laitteet ja osaaminen ovat Pastersteinin mielestä parantuneet huikeasti kymmenessä vuodessa.