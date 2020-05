Tällaisen maanalaisen sairaalan HUS voi pystyttää parkkihalliin – katso video

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on varautunut rakentamaan varasairaalan, jos korona­tilanne vaatii.

Meilahden sairaala-alueen maanalaisiin pysäköintiluoliin on suunniteltu varasairaala, jossa on sekä teho- että vuodeosastopaikkoja. Nyt ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu mallitilat, joita monistamalla varsinainen varasairaala voidaan rakentaa.

Päätös varasairaalan rakentamisesta tehdään, jos potilashoidon tilanne sitä edellyttää. Tällä hetkellä koronatilanne on rauhallinen. Tiedotteen mukaan HUSissa kuitenkin varaudutaan, että epidemiatilanne voi muuttua huonompaan suuntaan.