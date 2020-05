– Erityisen hienoa on, että tässä on kaksi erilaista rokotetta, jotka näyttäisivät toimivan. Kaikki munat eivät ole samassa korissa, sanoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Koronavirusrokote voisi tulla markkinoille jopa tämän vuoden syksyllä, kertoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Itse asiassa jopa kaksi rokotetta antavat positiivisia signaaleja siitä, että ne voisivat toimia koronaa vastaan. Rokotteita on testattu apinoilla ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi, eivätkä aiheuttaneet testeissä juurikaan haittavaikutuksia.

Lisäksi viruslääke remdesivir on yltänyt lupaaviin tuloksiin koronaviruksen hoitamisessa Yhdysvalloissa.

Kun Etelä-Korea tiedotti lisäksi, ettei maassa olekaan varmennetusti kahdesti koronaan sairastuneita henkilöitä, eli sairastettu koronavirus saattaakin antaa vastustuskyvyn, uskaltaa Rämet sanoa, että nyt positiivisia koronauutisia tulvii sieltä ja täältä.

– Kun nämä uutiset sattuivat vielä samaan aikaan, niin kyllä se luo toivoa. Aikaisemmin olen pitänyt epätodennäköisenä, että rokote saataisiin tälle vuodelle, mutta nyt olen luottavaisempi, Rämet sanoo.

Koronarokotteista toinen on kehitetty Oxfordin yliopistossa. Oxfordilaisrokote tarjosi immuniteetin koronavirukselle altistetuille reesusapinoille ja seuraavaksi vuorossa on kokeet ihmisillä.

Rokotekehitystä on nopeuttanut se, että englantilaisyliopiston rokotetutkimus hyödyntää MERS-virukseen käytettyjä mallinnuksia.

– Aika tukevalta jalustalta rokotekehitykseen siis ponnistetaan, sillä MERS on niin ikään koronavirus.

Samoihin tuloksiin on yltänyt myös kiinalaisrokote. Kiinalaisrokotteessa käytetään inaktivoitua virusta.

Tutkimuksia ei ole julkaistu vielä vertaisarvioiduista tiedelehdissä, eli kyseessä ovat alustavat raportit. Rämet pitää tuloksia silti rohkaisevina.

– Erityisen hienoa on, että tässä on kaksi erilaista rokotetta, jotka näyttäisivät toimivan. Kaikki munat eivät ole samassa korissa.

Rämet kuitenkin muistuttaa, ettei apinakokeet itsessään tarkoita sitä, että rokote toimisi ihmiselle. Koronavirus käyttäytyy apinan elimistössä eri tavalla, mitä ihmisen elimistössä.

Käytännössä rokotekehityksessä voidaan todeta, että rokote harvoin toimii ihmisellä, jos se ei toimi apinalla. Tältä osin rokotteet ovat siis läpäisseet ensimmäisen vaiheen.

Rämet ei halua arvioida, kuinka todennäköistä on, että rokote toimii lopulta ihmiseen. Tietoa ei tarvitse silti odottaa kauaa, vaan Rämet uskoo alustavia tuloksia tippuvan jo kesän aikana.

– Tämä on todellinen positiivinen uutinen. Toki rokotekehitys kulkee askel kerrallaan ja jokaisen askeleen tulee pitää, että toimiva rokote saadaan. Vielä on kysymyksiä muun muassa siitä, mikä olisi toimiva annos, toimisiko se kaikkiin ihmisiin ja antaisiko se miten pitkän suojan.

Jos koronavirusrokotteet tai jompikumpi niistä läpäisee ihmiskokeet, uskoo Rämet nopeaan kehitystyöhön.

Kun yleensä rokotekehitys kestää vuosia, MERS- ja SARS-rokotekehitykset nopeuttavan rokotteen kehitystä.

Lisäksi Rämet muistuttaa, että kehitystyöhön on panostettu niin paljon, että on oletettavaa, että tuotantokapasiteetti on kunnossa.

Todennäköisesti myös kansainvälinen jakelu voisi luonnistua nopeasti.

– Luotto siihen, että jotakin löytyy on kansainvälisesti kova.