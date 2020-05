Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Suomessa 240 ihmistä, kertoo THL. Kuoleman­tapausten määrä nousi eilisestä kymmenellä. Tehohoidossa on 49 ihmistä.

THL:n mukaan toistaiseksi 181 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 53% on miehiä ja 47% naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa, on tällä hetkellä 231 kuolleesta:

Menehtyneistä 20 % on ollut erikoissairaanhoidossa,

29 % perusterveydenhuollon yksikössä,

50 % sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä,

1 % kotona tai muualla.

Kuolleista, valtaosalla (yli 90 %) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Varmistettuja koronatartuntoja on THL:n mukaan Suomessa 5 327. Uusia varmistettuja tartuntoja näistä on maanantain tietojen mukaan 73. Testattuja näytteitä on noin 103 500.

Uusien varmistettujen tartuntojen määrä on hieman pienempi kuin eilen, jolloin niitä oli 78. Toissa päivänä kerrottiin 125 uudesta tartunnasta ja sitä aiemmin 56 tapauksesta.

THL on korostanut, että tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi. Tämä selittyy sillä, että kaikkia lieväoireisia ei ole testattu, eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa.