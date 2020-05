Lihassärky, väsymys, ripuli, keskushermoston häiriöt... Yllättävät oireet voivat kieliä koronaviruksesta

Koronaviruksen aiheuttaman taudin yleisimmät oireet ovat kuume, yskä ja hengenahdistus. Koko ajan löytyy kuitenkin lisää oireita.

Kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli.

Nämä kahdeksan oiretta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL listaa tällä hetkellä koronaviruksen aiheuttaman taudin oireina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tilastot kertovat, että heidän potilaillaan yleisimpänä sairaalahoitoa edeltävänä oireena on ollut kuume. Siitä on kärsinyt peräti 89 prosenttia potilaista.

Seuraavaksi yleisimmät ovat yskä ja hengenahdistus, joita on ollut 72 ja 61 prosentilla potilaista.

Tieto oireiden kirjosta on tarkentunut matkan varrella. Esimerkiksi kuukausi sitten THL:n oirelistalla ei huomioitu vielä ripulia, nuhaa eikä pahoinvointia.

1. Haju- ja makuaisti katoaa

Osa koronaviruspotilaista on kertonut alkaneensa epäillä tartuntaa, kun ei enää haistanut tai maistanut mitään.

Yleinen oire se ei vaikuta olevan. HUS kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan, että viisi prosenttia heille tulleista potilaista on kuvannut hajuaistin menetystä.

Infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) sanoo, ettei haju- tai makuaistin heikkeneminen ole harvinaista muissakaan hengitystieinfektioissa.

” Sehän tässä taudissa on erikoista, että taudin kirjo on valtaisa.

Kiinnostavaa on kuitenkin se, että covid-19 tapauksessa potilaat ovat kuvanneet sen tapahtuvan varhain, usein ensimmäisten oireiden joukossa. Yleensä haju- ja makuaistissa ilmenee häiriöitä vasta taudin edettyä pidemmälle.

– Monissa viruksen aiheuttamissa nuhissa se tulee vasta jälkioireena.

2. Päänsärkyä ja sekavuutta

Covid-19 -taudin oireet ilmaantuvat keskimäärin 4–5 päivää tartunnan jälkeen. Tämä on kuitenkin yksilöllistä. Koronaviruksen itämisajan, eli ajan tartunnasta oireisiin, arvioidaan olevan hyvin vaihteleva, 1–12 päivää.

Syrjänen kertoo, että etenkin vakavammin sairastuneilla potilailla on ollut keskushermosto-oireita, kuten päänsärkyä, sekavuutta ja tajunnantason häiriöitä.

Ei ole kuitenkaan selvää, johtuvatko tämänkaltaiset oireet itse infektiosta vai kenties vakavan taudin aiheuttamista happeutumisen ongelmista.

– Pitäisi tutkia lisää, onko koronaviruksella keskushermostohakuisuutta. Monet virukset aiheuttavat esimerkiksi aivokalvontulehdusta, ja uuden koronaviruksen aiheuttamasta aivokalvontulehduksesta on jo yksittäinen tapausselostus.

Japanilaisen tutkijaryhmän selostus julkaistiin äskettäin International Journal of Infectious Diseases -lehdessä.

Selostuksen mukaan potilas oli ambulanssilla sairaalaan tuotu 24-vuotias mies. Hän oli kärsinyt aluksi päänsärystä, yleisestä väsymyksestä ja kuumeesta. Oireet pahenivat, kunnes noin puolitoista viikkoa oireiden alkamisesta sukulaiset löysivät hänet tajuttomana kotinsa lattialta.

3. Häiriöt veren hyytymisessä

Vakavammin sairastuneilla ja sairaalahoidossa olleilla potilailla on todettu veren hyytymisen häiriöitä, jotka voivat johtaa alaraaja- ja keuhkoveritulppiin.

Yksittäisillä potilailla infektion sairastamiseen on liitetty myös sairastumisia sydäninfarktiin ja aivoinfarktiin. Syrjäsen mukaan se ei ole yllätys.

– Olen tehnyt väitöskirjani yli 30 vuotta sitten infektioiden ja aivoinfarktien välisestä yhteydestä, eli se tieto on hyvin vanhaa. Hyvin monet infektiot voivat lisätä veren hyytymisen riskiä.

Veren hyytyminen laskimoissa vaikuttaisi kuitenkin olevan koronaviruksen tapauksessa poikkeuksellisen yleistä verrattuna muihin infektioihin.

– Hyytymiset voivat tulla ilmi taudin aikana tai toipumisvaiheessa. Siitä syystä sairaalassa ollessa ja vielä kotiinkin annetaan muutamaksi viikoksi veren hyytymistä estäviä lääkkeitä.

4. Covid-varpaat ja erilaiset iho-oireet

Viime päivinä niin sanotut ”covid-varpaat” ovat saaneet julkisuutta niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä mediassa.

Covid-varpailla tarkoitetaan sitä, että tartunnan yhteydessä varpaisiin ilmaantuu punoittavia, pakkasen puremaa muistuttavia kutisevia läiskeitä.

Kyse lienee enemmänkin mediailmiöstä, sillä koronavirukseen sairastuneilla potilailla on kuvattu hyvin monenlaista iho-oireilua muuallakin kuin varpaissa.

– En ole perehtynyt covid-varpaisiin enkä ole itse sellaisiin törmännyt. En osaa ottaa siihen kantaa, mutta on tiedetty pitkään, että virusinfektioihin liittyy erilaisia ihoilmentymiä, sanoo Syrjänen.

Iho-oireiden syy ei ole kuitenkaan aina selkeä. Ne voivat johtua paitsi viruksesta, myös potilaan käyttämistä lääkkeistä.

– On myös mahdollista, että virus ja lääke yhdessä aiheuttavat ihottuman.

5. Oireiden taustalla voi olla myös muu sairaus

Mistään yksittäisestä oireesta tai edes niiden yhdistelmästä ei voi kuitenkaan päätellä sataprosenttisen varmasti, että kyse olisi nimenomaisesti koronavirustartunnasta. Samanlaisia oireita esiintyy myös muissa sairauksissa.

– Vaikka nyt keskitytään koronavirukseen, lääkärin täytyy aina miettiä, mikä muu oireet voi selittää, jos se ei ole covid-19. Esimerkiksi kurkkukipu ja ihottuma ovat HIV-infektion ensitaudin klassinen oire.

On myös muistettava, että koronaviruksen oireiden vakavuus vaihtelee paljon. Lapsilla ja nuorilla sairaus on tavallisesti lieväoireinen, mutta myös monilla aikuisilla ja vanhuksillakin koronavirus on aiheuttanut vain lieviä oireita.

Moni sairastaa taudin myös oireettomana, mutta tarkkaa tietoa oireettomien määrästä ei ole. Syrjänen muistuttaa, että oireettomuus on hyvin suhteellinen käsite.

– Joku on mielestään ihan oireeton, vaikka on kuitenkin vähän tukkoinen olo, kurkku karhea ja paikkoja särkee. Kaikki eivät aisti sellaista oireeksi, kun taas toisille se on selvä oire.