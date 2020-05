”Lupasin tarjota Subutexia” – näin puukotettu mies kertoo tapahtumista Oodin vessassa

Oodi-kirjasto on Helsingin näyttävimpiä paikkoja. Nyt oikeudessa käsitellään puukotusta, joka tapahtui kirjaston vessassa.

Syyttäjä vaatii puukotuksesta syytetylle pariskunnalle ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Puukotuksen uhriksi Helsingin Oodi-kirjastossa joutunut mies sanoo, että syy invavessaan menemiselle oli huumausaineen tarjoaminen. Miehen mukaan hän oli antamassa ainetta ilmaiseksi.

– Lupasin tarjota Subutexia, mies sanoi kuulemisessaan.

Mies kertoi menneensä kaksikon kanssa kirjaston alakerrassa sijaitsevaan vessaan, missä keskusteltiin myös kaupan kohteena olevasta puhelimesta. Mies sanoi pyytäneensä kaksikon naiselta nähtäväksi rahoja, mutta niitä ei ollut löytynyt.

Sitten tilanne muuttui yllättäen väkivaltaiseksi, mies sanoi. Hänen mukaansa kaksikon mies otti puukon esiin ja löi sillä häntä reiteen.

– Sitten menin vähän shokkiin. Katsoin, kun alkoi vuotaa verta.

Uhrin mukaan hän sai kamppailtua puukon miehen kädestä pois ja pääsi tämän päälle.

– Se oli aika kaoottinen tilanne. Olin päällä ja hän oli alla ja nainen otti puukon.

– Sitten olen saanut puukon selkään naisen toimesta.

Uhrin mukaan hän vuoti paljon verta ja pelkäsi kuolevansa. Tilanne päättyi hänen mukaansa siihen, kun hän sai vedettyä invavessan hätänarusta ja paikalle tuli vartijat.

Kaksikko kiistää puukotussyytteet

Syyttäjä vaatii helmikuisesta puukotuksesta ehdottomia vankeusrangaistuksia. 44-vuotiaalle miehelle vaaditaan vähintään kuuden vuoden vankeus­rangaistusta törkeästä ryöstöstä ja tapon yrityksestä. 25-vuotiaalle naiselle syyttäjä vaatii ainakin kolmea vuotta vankeutta törkeästä ryöstöstä.

Syyttäjän mukaan puukotuksen yhteydessä mies ja nainen veivät uhrilta lompakon ja muutaman milligramman Subutexia.

Poliisi on aiemmin kertonut, että puukotuksesta syytetyt mies ja nainen ovat pariskunta. Salissa asianajajat puhuivat heistä puolisoina. Molemmat kiistävät syytteet. Puolustuksen mukaan väkivallassa oli kyse puolustautumisesta. Kaksikkoa on määrä kuulla myöhemmin tänään.

Syyttäjä vaatii lisäksi, että miehelle tehdään mielentilatutkimus ja selvitys siitä, onko tätä pidettävä erittäin vaarallisena muille ihmisille. Rangaistusvaatimuksen perusteena on nyt käsillä olevien tekojen lisäksi miehen aiempi tuomio. Syytteen mukaan mies on vuonna 2014 tuomittu taposta.

Puukotuksen uhri syytteessä huumausainerikoksesta

Jutun oikeudenkäynti alkoi aamulla Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteiden luvun jälkeen salissa on muun muassa käyty läpi kuvatodisteita uhrin saamista vammoista sekä valvontakamerakuvaa, kun syytetyt poistuvat kirjaston pyöröovesta.

Puukotuksen uhriksi joutunut alle kolmekymppinen mies on myös syytettynä oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii hänelle sakkorangaistusta huumausainerikoksesta, sillä tämän hallussa oli Ksalol-tabletteja ja Subutexia. Mies myöntää syytteen.

Ksalol on vahva bentsodiatsepiineihin kuuluva rauhoittava lääke. Bentsodiatsepiinit ovat keskeisimpiä väärinkäytettyjä päihteitä Suomessa. Subutex taas on buprenorfiinia, joka on vaikuttavana aineena korvaushoitolääkkeessä.