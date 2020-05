Poliisin tilastojen mukaan rikosten kokonaismäärä on laskenut, mutta tiettyjen rikosten määrä on lisääntynyt koronakevään aikana.

Kotihälytyksiä, ylinopeuksia ja rattijuopumuksia on tallentunut poliisin tilastoihin koronakevään aikana tavallista enemmän, tiedottaa Poliisihallitus.

Poliisit ovat jo aiemmin kertoneet, että eri puolilla Suomea kotihälytyksiä on ollut aiempaa enemmän. Virkavalta on ollut erityisen huolissaan lasten asemasta kodeissa, joihin poliisi on hälytetty.

– Kotihälytysten määrä on noussut etenkin häiritsevän metelin ja häiriökäyttäytymisen osalta, mutta myös perheväkivaltatehtävissä. Asiaan on todennäköisesti vaikuttanut ravintoloiden sulkeminen sekä ihmisten huoli ja ahdistus sekä turhautuminen koronaan liittyviin välttämättömiin rajoitustoimenpiteisiin, sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Humalajuomisen haitat korostuvat erityisesti viikonloppuisin yöaikaan kotihälytystehtävissä.

– Uhkakuvana onkin, että tilanteen pitkittyessä perheiden sisällä sekä naapureiden kesken tunnelma tulee jatkossakin kiristymään ja ihmisten turhautuminen tulee kasvamaan, Heikinheimo sanoo.

Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on rekisteröity tilastoihin viikko viikolta enemmän. Yhteensä näiden rikosten määrä on suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan. Myös päihtyneiden määrä liikenteessä on lisääntynyt.

Huumerattijuopumusten osuus rattijuopumuksista on historiassa ensimmäistä kertaa kääntynyt suuremmaksi kuin alkoholirattijuopumusten.