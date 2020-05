Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtaja Juha Hakolaa vastaan ei nosteta syytteitä. Syyttäjä kertoo STT:lle tehneensä syyttämättäjättämispäätökset jutussa, jossa Hakolaa epäiltiin lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisi epäili aiemmin Hakolan saaneen yli 3 000 euroa vaalitukea yritykseltä, jonka kanssa poliisilaitos on samaan aikaan tehnyt hankintoja. Syyttäjä on kuitenkin nyt katsonut, ettei ole aihetta nostaa syytettä. Kokoomusta edustava Hakola on Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Jutussa epäiltiin myös kahta muuta ihmistä lahjuksen antamisesta. Heitäkään vastaan ei nosteta syytteitä.