Koronavirustartuntoja on todettu yhtä lailla alan työntekijöillä, jotka asuvat kimppakämpissä kuin sellaisilla työntekijöillä, jotka eivät asu eivätkä vietä vapaa-aikaa yhdessä.

Koronavirustartunta tulee perheeseen lähes aina aikuisten kautta, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen Helsingin Sanomissa. Lukkarinen vastaa altistuneiden jäljityksestä Helsingissä. Hänen mukaansa melko usein koko perhe sairastaa, muttei kuitenkaan läheskään aina. Kotona aikuiset tartuttavat varmimmin toisensa. Osa lapsista voi sairastua ja osa pysyä terveinä.

Lukkarinen kertoo HS:lle, että on mahdotonta määrittää, keiden kaikkien kanssa lapset ovat päiväkodeissa ja kouluissa olleet lähikontaktissa. Lapset ovat usein niin lieväoireisia, ettei heidän tartuntojaan havaita. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla ei todettu tartuntaryppäitä, kun koulut olivat vielä auki.

Aikuisilla taas tartuntoja on selvästi enemmän niissä ammattiryhmissä, joissa etätyö ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveystoimessa työskenteleviä tartunnan saaneita on Helsingissä yli 200. Tapauksia löytyy osittain siksi, että hoitoalan henkilöstöä testataan aktiivisesti, jotta virus ei leviäisi heidän kauttaan riskiryhmiin terveydenhoidossa ja vanhusten hoivakodeissa.

Tartuntojen määrä ei ole sosiaali- ja terveysalalla ylikorostunut suhteessa muihin työikäisiin, Lukkarinen sanoo lehdessä. Sen sijaan yllättävänä riskialana pääkaupunkiseudulla näkyy rakennusala. Vantaalla ryvästymiä on ollut erityisesti kimppakämpissä asuvien ulkomaalaisten rakennusmiesten porukoissa. Yksi tartuntaryväs löytyi myös sellaiselta työmaalta, jonka työntekijät eivät asuneet eivätkä viettäneet vapaa-aikaa yhdessä.

Tartunnan saaneita on työskennellyt Helsingissä esimerkiksi apteekissa, siivouspalvelussa, päiväkodissa, pankissa, kuljetusyrityksessä, kaupassa, leipomossa, laitoshuollossa, ravintolassa ja yliopistossa. Ruokakauppoja on epäilty suurten asiakasmäärien vuoksi riskikohteiksi, mutta kauppojen työntekijät eivät tule erityisesti esiin tilastoissa. HS:n haastattelema Lukkarinen arvioi, että kaupoissa asioiminen on turvallista, jos huolehtii käsihygieniasta ja säilyttää turvavälit.