Hallituksen mahdollisista koronarajoitusten höllentämisestä ei saatu vielä varmuutta. Koronaan kuolleiden määrä nousi Suomessa 230:een. Yhdysvallat uskoo, että koronavirus olisi peräisin kiinalaislaboratoriosta.

Tietoa hallituksen mahdollisista koronarajoitusten höllentämisestä ei saatu ainakaan sunnuntaina iltayhdeksään mennessä. Valtioneuvosto ilmoitti illalla, että tiedotustilaisuus siirtyy maanantaihin. Asiasta oli alunperin tarkoitus informoida jo tänään sunnuntaina.

Neuvotteluissa on erittäin paljon läpikäytäviä asioita ja muotoiluissa halutaan olla tarkkoja, mikä on osasyynä tiedotustilaisuuden siirtoon, STT:lle kerrotiin.

Hallitus kävi rajoitustoimia läpi kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raportin pohjalta. Hallitus asetti huhtikuun alussa Hetemäen johtaman valmisteluryhmän, jonka on määrä viitoittaa Suomen tie ulos koronakriisistä.

Hallituksen kokouksen pääaiheena olivat erilaiset kansalaisia koskevat liikkumisrajoitukset, joilla pyritään hillitsemään koronavirustartuntoja. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan rajoituksia voidaan nyt lähteä purkamaan, mutta on mahdollista, että niitä täytyy myöhemmin taas tiukentaa. Virusta ei ole vielä päihitetty, Kulmuni sanoi.

230 varmistettua koronakuolemaa

Suomessa on 5 254 varmistettua koronavirustartuntaa ja 230 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sunnuntaina.

Kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa kymmenellä. Uusien varmistettujen tartuntojen määrä nousi vuorokaudessa 78:lla.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita ihmisiä on ainakin 3 000. Testejä on tehty yhteensä noin 102 300.

Menehtyneistä puolet on kuollut sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä, kuten laitos- tai asumispalveluissa. 29 prosenttia on menehtynyt perusterveydenhuollossa ja 20 prosenttia erikoissairaanhoidossa. Yksi prosentti on menehtynyt kotona tai muualla.

Yhdysvallat epäilee Kiinaa

Yhdysvaltojen mukaan valtava määrä todisteita viittaa siihen, että uusi koronavirus on peräisin viruslaboratoriosta Wuhanissa Kiinassa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi ABC-kanavan haastattelussa pitävänsä laboratoriota viruksen lähtöpaikkana.

– Uskon, että koko maailma alkaa huomata tämän. Muistakaamme, että Kiinasta on aikaisemminkin päässyt vapaaksi infektioviruksia ja se on käyttänyt laboratorioita, joiden standardit eivät ole riittäviä, Pompeo sanoi.

Pompeon mukaan Kiina vähätteli alussa uutta koronavirusta, koska tämä kuuluu "klassiseen kommunistiseen strategiaan väärän informaation välittämisestä".

– Tämä toi mukanaan valtavan riskin. Presidentti Trumpin kanta on kuitenkin selvä: tulemme pitämään tähän syyllistyneitä vastuullisina teoistaan, Pompeo jatkoi.

Alkava viikko vie osan koronarajoituksista romukoppaan Euroopassa

Useat Euroopan maat aloittavat alkavalla viikolla uuden koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten asteittaisen purkamisen. Euroopassa pahiten koronasta kärsineessä Italiassa ihmiset voivat maanantaista lähtien jälleen vierailla sukulaistensa ja muiden läheistensä luona. Muutamaa ihmistä suuremmat kokoontumiset ovat kuitenkin edelleen kielletty.

Italiassa avataan myös tehtaita ja rakennustyömaita ja ravintoloiden toimintaa vapautetaan hieman. Maanantaista lähtien ihmiset voivat hakea ravintoloista noutoruokaa, kun aiemmin vain kotiinkuljetukset oli sallittu. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ravintoloissa sisällä syöminen aiotaan sallia jollain tapaa kesäkuun alusta alkaen.

Joukkoliikenteessä on käytettävä kasvosuojainta, samaten kaupassa käydessä.

Myös Espanjassa ihmiset ovat saaneet ulkoilla viikonlopusta lähtien. Uusien sääntöjen mukaan ulkoilla saa tosin edelleen vain kerran päivässä ja vain tiettyinä kellonaikoina.

Yritystoimintaa on jo varovaisesti availtu uudestaan, ja työmatkaliikenne on lisääntynyt. Joukkoliikenteessä on maanantaista asti pakollista käyttää hengityssuojainta. Sen käyttö ei aikaisemmin ole ollut pakollista, vaikka viranomaiset ovatkin sitä suosittaneet.

Myös Puolassa ja Sloveniassa osa yrityksistä saa jatkaa toimintaansa alkavalla viikolla. Puolassa aukeavat ainakin hotellit, ostoskeskukset, lastentarhat ja osa museoista.

Unkarissa osa kaupoista, museoista, ravintoloiden ulkotiloista, rannoista ja kylpylöistä voi avautua maanantaina. Rajoituksia ei kuitenkaan vielä höllennetä maan pääkaupungissa Budapestissa, jossa on todettu 70 prosenttia koko maan koronavirustartunnoista.

Myös Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi viikonloppuna, että hallitus aikoo julkistaa alkavalla viikolla suunnitelmansa rajoitusten asteittaisesta höllentämisestä.

Samoin Saksassa hallitukselta odotetaan alkavalla viikolla laajempaa suunnitelmaa siitä, miten koronarajoituksia tullaan purkamaan pidemmällä aikavälillä.