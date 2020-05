Nuuskan pimeiden markkinoiden hinnat ryöpsähtivät – Tulli: ”Osa käyttäjistä pelännyt tavaran loppuvan”

Koronaepidemialla on ollut vaikutuksia nuuskabisnekseen Suomessa, mutta sen laittomat myyntimarkkinat ovat Tullin mukaan pysyneet lähes entisellään.

Nuuskan pimeät markkinat ovat Tullin mukaan hiljentyneet koronaepidemian aikana. Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kuitenkin alleviivaa, että vaikka ulkorajat ovat nyt kiinni, laiton nuuskakauppa rehottaa edelleen.

– Nuuskaa on tällä hetkellä vähemmän liikkeellä kuin aiemmin, mutta se ei ole loppumassa mihinkään, Sinkkonen kertoo.

– Nuuskan pimeillä markkinoilla ei voida puhua edes kovin suuresta pudotuksesta. Paikoitellen käyttäjillä on vaikeuksia saada nuuskaa, mutta paikoitellen sitä on yhä tosi paljon saatavilla. Tämä on pitkälti paikkakuntakohtaista.

Tulli on joka tapauksessa tehnyt havainnon, että nuuskatornien (10 nuuskapurkkia) myyntihinnat ovat nousseet merkittävästi. IS:n omien selvitysten mukaan yksittäisen nuuskapötkön sai pimeiltä markkinoilta ennen koronakriisiä keskimäärin 30–50 eurolla, kun nyt sen hinta saattaa olla jopa 80–90 euroa – toisin sanoen jopa tuplasti enemmän.

– Kyllä, hinnat ovat joissakin paikoissa todennäköisesti tuplaantuneet, Sinkkonen vahvistaa.

– Myyjät ovat nostaneet hintoja ilmeisesti jo sen vuoksi, että ainakin osa käyttäjistä on pelännyt tavaran loppuvan maasta. Nyt on myyjän markkinat.

Suomessa ei ole 1990-luvun puolivälin jälkeen saanut myydä eikä valmistaa nuuskaa, ainoastaan käyttää. Nuuskaa valmistetaan EU:n poikkeusluvalla Ruotsissa, josta sitä on jo vuosikausien ajan salakuljetettu Suomeen pimeille markkinoille – niin rahti- kuin matkustajaliikenteen mukana. Nuuskaa saa tuoda rajan yli omaan käyttöön, mutta ei myytäväksi.

– Koronakriisin liikkumisrajoitukset koskevat matkustajaliikennettä, eivät tavara- ja rahtiliikennettä, jota kautta tulee normaalistikin suurin osa nuuskasta maahan. Nuuska liikkuu siis edelleen samaa reittiä maahan, ja näin ollen pimeät markkinat pysyvät hengissä rajojen sulkemisenkin aikana, Sinkkonen ruotii.

– Samaan aikaan myös nuuskan postilähetysten osuus on noussut. Käyttäjillä on erinäisiä kikkoja saada nuuskaa postin kautta.

Salakuljetettua nuuskaa myydään myös sosiaalisen median kautta. Nuuskabisnes houkuttelee Tullin mukaan rikollisia, koska riskit ovat saavutettuun tuottoon nähden pienet.

– Nuuskan systemaattisesta salakuljetuksesta voi saada kahden vuoden vankeusrangaistuksen tai neljän, jos siihen yhdistyy törkeä veropetos. Huumebisneksessä vastaava voi tuoda jopa kymmenen vuoden tuomion. Pitää muistaa, ettei nuuskan katukaupan prosentuaalinen hyötysuhde jää oleellisesti huumeista, Sinkkonen selvittää.

– Nuuskasta on tullut Suomessa todellinen hittituote, kun taas perinteiden tupakan käyttö on vähentynyt. Käyttäjien määrä on huomattavasti suurempi kuin myyntikiellon alkaessa 1995. Osittain tämä selittyy sillä, että nuuskan valmistajat ovat nykyään taitavia markkinoimaan tuotteitaan.