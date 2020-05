Poliisi pyytää havaintoja Vantaalla kadonneesta nuoresta miehestä – havainnot: 112

Poliisi kertoo, että kadonnut on lievästi kehitysvammainen.

Itä-Uudenmaan poliisi pyytää yleisöhavaintoja nuoresta miehestä, joka on ilmoitettu kadonneeksi Vantaan Jokiniemessä.

Kadonnut on 18-vuotias, hoikka ja noin 190 senttiä pitkä. Hänellä on ruskea siilitukka. Poliisi kertoo Twitterissä, että kadonneella on yllään vaaleanturkoosi takki ja sen alla kirkkaanoranssi huppari. Lisäksi hänellä on farkut, musta pipo sekä valkoiset Adidaksen kengät, joissa on kolme mustaa raitaa.

Poliisi kertoo, että kadonnut on lievästi kehitysvammainen. Mahdollisia havaintoja pyydetään hätänumeroon 112.