Tukahduttaako voimistuva UV-säteily koronan kesällä? Meteorologilta synkeä arvio

UVC-säteily on tehokasta, mutta harvinaista.

Sääpalvelu Forecan ahkerana bloggaajana tunnetuksi tullut meteorologi Markus Mäntykangas pohtii tuoreimmassa kirjoituksessaan ultraviolettisäteilyn ja koronaviruksen yhteiselon ulottuvuuksia.

Hän kysyy, auttaako kesän lähestyessä voimistuva uv-säteily suomalaisia taistelussa pandemiaa vastaan.

Suotuisa UV-tilanne on Suomessa vasta kehkeytymässä.

Mutta onko siitä apua?

Suomeen saapuva UV-säteily on tällä hetkellä määrältään kohtalaista ja niin sanottu UV-indeksi on laajalla alueella 3 tai 4, ja Pohjois-Suomessa 2.

Keski-Euroopassa mennään jo lukemissa 5–7 ja Välimeren eteläpuolella indeksi on melkein 10.

Mäntykankaan mukaan UV-säteilyn kolmesta eri muodosta polttavin on vaarallista sekä iholle että viruksille.

Siksi tilanne on jakomielinen, mutta annetaan Mäntykankaan selittää.

Eniten maapallolle saapuu UVA-säteilyä. Se tunkeutuu syvälle ihoon ja saa ihmisen näyttämään vanhemmalta kuin tämä onkaan, koska iho ryppyyntyy.

UVB-säteily antaa kauniin rusketuksen, mutta vahingoittaa ikävä kyllä ihon dna:ta.

Ei hyvä asia sekään, mutta nyt lähestytään UV-säteistä ilkeintä.

Ihmiselle vaarallisin ja iholle polttavin on UV-kolmikon lyhytaaltoisin eli UVC-säteily. Ihmiskunnan onneksi suurin osa UVC-säteilystä ”tarttuu” Maata suojaavaan otsonikerrokseen.

Myös virukset kiittäisivät otsonikerrosta, mikäli niillä olisi puheen lahjat.

Mäntykangas muistelee tutkijaryhmän (Journal of Virological Methods, lokakuu 2004, Miriam E.R. Darnell et all.) vuonna 2003 havainneen UVC-säteilyllä olleen mielenkiitoinen ominaisuus: se tuhosi SARS-koronavirusta.

Mäntykangas tietää UVC-säteilyn ja nykyisen pandemian aiheuttaneen COVID-19-koronaviruksen yhteiseloa tutkittavan parhaillaankin ainakin Kiinassa.

Lupaavan alun jälkeen Mäntykankaan blogi kääntyy alavireiseksi. Kun SARS altistettiin vuoden 2003 tutkimuksessa UVA-säteilylle vartin ajaksi, virus ei heikentynyt.

UVA on se säteilytyyppi, jota ihmiset saavat eniten.

Ei siis ihme, että SARS riehui voimakkaimmillaan Euroopassa heinäkuussa, vaikka myös UV-säteilyä oli eniten.

”Tähän faktaan peilaten en virittäisi kovinkaan paljon toivoa sille, että maanpinnalle yltävä voimakas UV-säteily auttaisi uuden koronaviruksen tukahduttamisessa kesällä”, Mäntykangas kirjoittaa.

UV-säteily on pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaimmillaan kesä-heinäkuun vaihteessa, heti puolen päivän jälkeen, jolloin Etelä-Suomen indeksi voi olla 6–7.

”Jos UV-säteilyn voimistumisella olisikin uutta koronavirusta tuhoava vaikutus, sellaista ei ainakaan vielä ole tietääkseni pystytty todentamaan”, Mäntykangas päättää kirjoituksensa klassisen kouluaineen nähtäväksi jää -hengessä.

Sitä paitsi, vaikka kausi-influenssat hiipuvat kesäksi, ne virkoavat taas syksyllä, Mäntykangas muistuttaa, tarkoittaen, että Suomessa on neljä vuoden aikaa, joista vain yksi on – edes nimellisesti – kesä.