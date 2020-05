Sanja-Annika, 30, katosi vappuna – jos näet, soita hätäkeskukseen

Läheiset huolestuivat.

Poliisille ilmoitettiin lauantaina 2.5. siitä, että läheiset eivät ole saaneet yhteyttä 30-vuotiaaseen Sanja-Annika Frimaniin torstain jälkeen.

Friman oli nähty viimeksi torstaina noin kello 18.00 Kuopiossa Mäkikadulla, jossa hän on asunut.

Friman on noin 160 cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on siniset silmät ja vaaleat pitkät hiukset, takana niskassa tummaksi värjättyjä hiuksia. Molemmissa korvissa on useita lävistyksiä. Päällään Frimanilla on mahdollisesti musta tuulitakki, tummat housut, mustat Nike-merkkiset lenkkarit ja mukana musta putkikassi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan Frimaniin liittyviä havaintoja vihjepuhelimen numeroon 029 5415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai hätäkeskukseen 112.